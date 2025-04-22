Brent Petrol Fiyatı Artışta - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatı Artışta

Brent petrolün varil fiyatı 65,88 dolara yükseldi, Trump'ın Fed eleştirileri fiyatları etkiliyor.

22.04.2025 10:14
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,88 dolardan işlem görüyor.

Dün 66,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,15 artarak 65,88 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,79 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerinin dozunu artırması ve ABD'nin ticaret politikalarına yönelik belirsizliklere ilişkin endişeler etkili oluyor.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Powell'ı hedef alarak, faiz oranlarında "önleyici indirimler" yapılmasının birçok kişi tarafından talep edildiğini belirtti.

Enerji maliyetlerinin ve gıda fiyatlarının önemli ölçüde düştüğünü, diğer pek çok "şey" aşağı yönlü seyrederken "neredeyse hiç enflasyon olmadığını" kaydeden Trump, Powell'ın faiz oranlarını şimdi düşürmemesi halinde ekonomide yavaşlama olabileceğini ifade etti.

Trump, geçen hafta da Powell'ı faiz oranını düşürmede "geç kalmakla" eleştirmişti. Powell'dan memnun olmadığını dile getiren Trump, eğer görevden ayrılmasını isterse Powell'ın hemen ayrılacağını ifade etmişti. Powell'ın siyaset yaptığı değerlendirmesinde bulunan Trump, faiz oranlarının düşmesi gerektiğini belirtmişti.

Trump'ın Powell'a yönelik eleştirilerinin dozunu artırması, Bankanın bağımsızlığı konusunda endişelere yol açarken, bu durum doların değer kaybetmesine neden oluyor. Düşük ABD doları piyasa oyuncularının talep iştahını artırarak petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Öte yandan, Trump'ın özellikle dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'i hedef alan ticaret tarifelerini artırma yönündeki adımları, küresel ekonomik yavaşlama endişelerini güçlendirerek petrol fiyatlarının yükselişini sınırlıyor.

Tarife müzakerelerine ilişkin haber akışı da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Trump, Paskalya töreninde yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ile gümrük tarifeleri konusunda bir anlaşmaya varmalarının yüksek ihtimal olduğunu belirterek, "Nihayetinde herkesle bir anlaşma yapacağız." dedi.

Jeopolitik gelişmeler tarafında ise Trump, Rusya- Ukrayna sürecinin olumlu seyrettiğini belirterek, "Rusya-Ukrayna anlaşmasının bu hafta gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı ayrıca, İran'la yaptıkları müzakerelerin nasıl seyrettiği ile ilgili bir soruya ise "İran'la çok iyi görüşmeler yaptık." şeklinde cevap verdi.

Brent petrolde teknik olarak 68 doların direnç, 59,22 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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