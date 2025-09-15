Brent Petrol Fiyatı Artıyor - Son Dakika
Ekonomi

Brent Petrol Fiyatı Artıyor

15.09.2025 09:55
Brent petrol varil fiyatı 67,12 dolara çıkarken, Rusya'daki arz endişeleri etkili oldu.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,12 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün cuma günü 67,89 dolara kadar yükselen varil fiyatı, günü 66,62 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 09.17 itibarıyla fiyat yüzde 0,75 artarak 67,12 dolara çıktı. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 62,89 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki yükselişte, Rusya'nın petrol arzında kesinti yaşanacağına dair endişeler etkili oldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, başkent Moskova dahil, ülkenin farklı bölgelerine yaptığı saldırılarda 221 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini açıkladı. Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, St. Petersburg civarında çok sayıda İHA'nın düşürüldüğünü belirtti. Drozdenko, saldırılar nedeniyle Primorsk Limanı'nda bir gemide ve pompa istasyonunda çıkan yangınların söndürüldüğünü, can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerinin Rusya'dan petrol almaya devam ettiğini belirterek, "Avrupa ülkeleri benim dostum ama onlar Rusya'dan petrol alıyorlar. Avrupa'nın Rusya'dan petrol almasına sadece bizim karşı çıkmamız beklenemez. Onların petrol almasını istemiyorum. Uyguladıkları yaptırımlar yeterince sert değil. Ben yaptırım uygulamaya hazırım ama onlar da benim yaptığımla orantılı olarak yaptırımlarını sertleştirmek zorunda kalacaklar." ifadelerini kullandı.

Kanada Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, G7 Maliye Bakanları Toplantısı'nda Rusya'ya karşı baskıyı artıracak ilave tedbirlerin ele alındığı bildirildi. Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarının ve Polonya hava sahasının ihlalinin toplantının ana gerekçeleri arasında olduğu ifade edildi. G7 bakanlarının, Rusya'nın savaş çabalarına destek verenlere yönelik ilave yaptırımlar ve gümrük vergileri gibi ticari önlemler de dahil olmak üzere, Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için alınabilecek çeşitli ekonomik önlemleri de tartıştığı kaydedildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in G7 Maliye Bakanları Toplantısı'na ilişkin yaptıkları ortak açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın, "Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için gerçekten kararlıysanız, Rusya'dan petrol satın alan ülkelere gümrük vergisi uygulamak için ABD'ye katılın." çağrısının yinelendiği aktarıldı.

Yaptırım baskısını artırma ve Ukrayna'nın savunmasına daha fazla fayda sağlamak için dondurulan Rusya devlet varlıklarının kullanımını araştırma taahhütlerinin de memnuniyetle karşılandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sadece (Vladimir) Putin'in savaş makinesini finanse eden gelirleri kaynağından kesen birleşik bir çabayla bu anlamsız katliamı sona erdirmek için yeterli ekonomik baskı uygulayabiliriz. Başkan Trump'ın liderliği sayesinde, ABD Rus petrolünü satın alanlara karşı şimdiden dramatik önlemler aldı. G7 ülkelerinin bu savaşı sona erdirmeye kararlı olduklarına dair verdikleri güvence bizi cesaretlendiriyor ve bu kritik dönemde bizimle birlikte kararlı adımlar atacaklarını umuyoruz."

Ayrıca, yatırımcıların gözü ABD ve Çin heyetleri arasında Madrid'de başlayan ticaret görüşmelerine çevrildi. ABD Hazine Bakanı Bessent ile Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng başkanlığındaki müzakerelerin 17 Eylül'e kadar sürmesi planlanıyor. Görüşmelerde gümrük tarifeleri, ihracat kontrolleri ve TikTok'un geleceği ele alınıyor.

Brent petrolde teknik olarak 65,80 doların direnç, 60,30 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

