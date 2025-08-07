Brent Petrol Fiyatı Yükselişte - Son Dakika
Ekonomi

Brent Petrol Fiyatı Yükselişte

07.08.2025 10:06
Brent petrolün varil fiyatı, ABD'deki arz ve talep verileriyle 67,02 dolara yükseldi.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,02 dolardan işlem görüyor.

Dün 67,33 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,57 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 67,02 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,05 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklı tarife kararları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yakın zamanda faiz indirimi yapacağına ilişkin öngörülerin gücünü koruması ve ABD'de ticari ham petrol stoklarının azaldığına işaret eden verilerin ardından yükselişe geçti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Rusya'dan petrol alımını sürdüren Hindistan'a yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanmasının öngörüldüğü kararnameyi imzaladı.

Söz konusu ek tarife, 21 gün sonra yürürlüğe girecek ve geçiş döneminde bazı mallar muaf tutulacak. Ayrıca, başka ülkelerin de Rus petrolünü ithal edip etmediği izlenerek benzer önlemler alınabilecek.

ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci ham petrol üreticisi konumunda bulunan Rusya'ya uygulanacak yaptırım kararı, piyasa oyuncularının küresel arzda sıkıntı yaşanabileceğine yönelik endişeleri besleyerek fiyatları yukarı çekti.

Trump'ın bugün yaptığı açıklamada, ithal çip ve yarı iletkenlere yaklaşık yüzde 100 gümrük vergisi getirileceğini ancak ABD'de mal üreten şirketlerin planlanan vergilerden muaf tutulacağını açıklaması da fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Uzmanlar, Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin endişelerin sürdüğünü ancak muafiyet ihtimaline açık kapı bırakılmasının ekonomik aktiviteyi destekleyerek enerji talebini artırabileceğini ve bunun da petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı yarattığını belirtiyor.

Ayrıca, Fed'in yakın zamanda faiz indirimi yapacağına dair öngörüler küresel piyasalarda risk iştahının devam etmesini sağlıyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Düşük faiz ortamının doların diğer para birimleri karşısında zayıflamasına yol açarak petrol talebini artıracağı ve bunun da fiyatlara yukarı yönlü baskı yapacağı değerlendiriliyor.

Bunun yanı sıra ABD'de ticari ham petrol stoklarının azaldığına işaret eden verilerin, dünyanın en büyük petrol tüketicisi konumundaki ülkede talebin güçlü seyrettiği algısını güçlendirmesi, fiyatların yükselişinde etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon azalışla 423 milyon 700 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 200 bin varil artacağı yönündeydi. Ülkenin günlük ham petrol üretimi de aynı hafta 30 bin azalışla 13 milyon 284 bin varile geriledi.

Brent petrolde teknik olarak 70,01 doların direnç, 65,44 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor. ???????

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Brent Petrol, Politika, Ekonomi, Enerji, Finans, Döviz, Fed, Son Dakika

Ekonomi Brent Petrol Fiyatı Yükselişte

