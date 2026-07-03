Brent Petrol Fiyatı Yükselişte - Son Dakika
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Brent Petrol Fiyatı Yükselişte

03.07.2026 10:00
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Brent petrolün varil fiyatı 72,15 dolara yükseldi. ABD-İran müzakereleri fiyatları etkiliyor.

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 72,15 dolardan işlem görüyor.

Dün 71,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 71,8 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,5 artarak 72,15 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 68,93 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD- İran arasında Orta Doğu'da barış çabalarına yönelik temkinli iyimserliğin etkisiyle ABD'de "Bağımsızlık Günü" tatili öncesinde hafif yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafıyla görüşmelere ilişkin, "Müzakere ediyoruz. Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler." dedi. Trump, İran'da rejim değişikliği hedeflemediklerine yönelik iddiasını yineleyerek, "Çok basit bir şeyin peşindeyim. Nükleer silah edinemezler." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise bölgede kalıcı barışın ancak hiçbir dış müdahale olmaksızın, kapsamlı ve kapsayıcı bir yaklaşımla sağlanabileceğini belirtti.

Öte yandan, ABD yönetiminin, İran ile müzakereler sırasında İsrail'in İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a suikast düzenlemeyi planladığına kanaat getirdiği ve Tahran'ı dolaylı kanallardan uyardığı öne sürüldü.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yöneten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda "güvenlik işlerine" yönelik veya "düzeni bozucu" herhangi bir müdahalesinin, İran'ın ulusal egemenliğine yönelik tehdit olarak değerlendirileceğini ve buna kararlılıkla karşılık verileceğini bildirdi.

Analistler, diplomatik temasların sürmesine karşın bölgedeki jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmamasının petrol piyasasında temkinli fiyatlamanın devam etmesine neden olduğunu belirtiyor. Hürmüz Boğazı'nda petrol sevkiyatının kademeli olarak yeniden başlaması ve Körfez ülkelerinin üretimlerini artırmaya yönelik adımların ise arz endişelerini hafifleterek fiyatlardaki yükselişi sınırladığı ifade ediliyor.

ABD'de piyasalar, "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" tatili dolayısıyla bugün kapalı olacak.

Brent petrolde teknik olarak 72,08 doların destek, 72,62 doların ise direnç bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.???????

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Brent Petrol, Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı Yükselişte - Son Dakika

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