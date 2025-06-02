Brent Petrol Fiyatında Yükseliş - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatında Yükseliş

02.06.2025 09:56
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Brent petrol varil fiyatı, Ukrayna-Rusya geriliminden etkilenerek 64,06 dolara yükseldi.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,06 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 63,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,60 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,3 artışla 64,06 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,83 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki artışta, Ukrayna'nın Rusya'daki bazı askeri hava üslerine düzenlediği saldırının ardından artan gerilim etkili oldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri hava üslerine FPV insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini ve bazı uçakların alev aldığını açıkladı. Ukrayna Güvenlik Servisi ise Rusya'nın farklı askeri havaalanlarına yapılan saldırılarda, stratejik seyir füzesi taşıyan savaş uçaklarının yüzde 34'ünün vurulduğunu öne sürdü.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çatışmalar ivme kazanırken gözler, taraflar arasında bugün İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan müzakerelere çevrildi.

Rusya ile Ukrayna arasında yakın zamanda bir anlaşmanın sağlanamaması durumunda ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım ihtimali de arz endişelerini derinleştirerek fiyatları yukarı yönlü destekliyor. Geçen hafta uluslararası medyada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya karşı yaptırımları artırma kararı alacağı öne sürülmüştü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülke, mayıs ve haziran aylarında olduğu gibi temmuzda da günlük 411 bin varil arz artışına gitme kararı aldı. Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'dan oluşan 8 ülkenin beklentiler doğrultusunda aldığı bu karar, piyasalarda arz fazlası endişelerini ve aşağı yönlü fiyat baskısını da hafifletiyor.

Öte yandan, ABD'nin ticaret partnerlerine getirdiği tarifelere yönelik haber akışı fiyatlardaki hareketlilikte etkili olmaya devam ediyor. ABD Başkanı Trump, cuma günü Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, Çin'in kendileriyle olan ticaret anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile konuşacağını ve bunun çözülmesini umduğunu ifade etmişti. Trump'ın Çin'i hedef alan söylemleri sonrasında ticaret savaşlarının yeniden şiddetlenerek petrol talebini olumsuz etkileyeceği endişeleri fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 66,32 doların direnç, 61,68 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatında Yükseliş - Son Dakika

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