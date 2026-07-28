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Brent Petrol Fiyatları Düşüşte

Brent Petrol Fiyatları Düşüşte
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Brent petrolün varil fiyatı 84,11 dolara geriledi, düşüş ABD-Iran görüşmelerine bağlanıyor.

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 84,11 dolardan işlem görüyor.

Dün 88,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün ekim vadeli varil fiyatı, günü 85,87 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.49 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 2,05 azalışla 84,11 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün eylül vadeli varil fiyatı da 80,99 dolar olarak belirlendi.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını durdurmasının ardından diplomatik çözüm umutlarının güçlenmesi ve Orta Doğu'dan petrol arzına ilişkin endişelerin hafiflemesi etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'la bir anlaşmaya varılmasının "iyi bir ihtimal" olduğunu ancak müzakerelerin başarısız olması halinde Washington'un askeri operasyonlara yeniden başlayacağını söyledi.

Süreci, "Onlar görüşmek istiyor, biz de görüşüyoruz; bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var. Yaptıklarımız olmasaydı, şu an bizimle konuşuyor bile olmazlardı." sözleriyle değerlendiren Trump, görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini ve "bir gelişme yaşanması ihtimalinin yüksek olduğunu" ifade etti.

ABD basınında cumartesi günü yer alan haberlerde, Trump'ın cuma günü ABD ordusuna İran'a yönelik yeni saldırıları durdurma talimatı verdiği öne sürülmüştü. İran da pazar günü ABD saldırılarının son iki gecedir durduğunu belirterek buna bağlı olarak misilleme saldırılarını durdurduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, ABD ile İran'ın karşılıklı saldırılara ara vermesine rağmen küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı ile Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukasının ardından Babülmendep Boğazı'nda yaşanan güvenlik riskleri, petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırlıyor.

Uzmanlar, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarındaki tanker trafiğinin halen normal seviyelerin altında seyrettiğine işaret ederken İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının yeniden güvenli şekilde sağlanmasına yönelik görüşmelerin yakından izlendiğini belirtiyor.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, dün, Umman'da yürütülen görüşmeler sırasında Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki deniz sevkiyat rotasının İran ile Umman arasındaki müzakereler sonuçlanıncaya kadar açık tutulması, ardından boğazın kapatılması yönündeki öneriyi reddettiklerini söyledi.

Umman'dan bir heyet, 24 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğini yönetme mekanizmasını görüşmek için Tahran'a gitmişti. Tahran yönetimi, müzakerelerde "ilerleme kaydedildiğini" ancak henüz bir anlaşmaya varılamadığını açıklamıştı.

Brent petrolde teknik olarak 90,79 doların direnç, 82,19 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Brent Petrol, Dış Politika, Ekonomi, Enerji, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatları Düşüşte - Son Dakika

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