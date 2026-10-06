Brent petrol, G7'nin 100 milyon varillik rezerv kararıyla 99,79 dolara geriledi - Son Dakika
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Brent petrol, G7'nin 100 milyon varillik rezerv kararıyla 99,79 dolara geriledi

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Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, saat 09.24 itibarıyla yüzde 0,5 azalışla 99,79 dolara indi. G7'nin 100 milyon varillik rezerv kararı ve Fed'in sıkı para politikası beklentisi fiyatı aşağı çekerken, Yemen'deki çatışmalar ve OPEC+ üretim kararı düşüşü sınırlıyor.

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 99,79 dolardan işlem görüyor.

Dün 103,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 100,32 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 99,79 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı da 88,77 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatları, G7 ülkelerinin stratejik rezervlerden 100 milyon varil petrolü piyasaya sürme kararı ve ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını sürdüreceği beklentisinin talep endişelerini artırmasıyla geriledi.

G7 ülkelerinin küresel enerji piyasalarındaki arz sıkışıklığını hafifletmek amacıyla aldığı karar kapsamında, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) koordinasyonunda rezervlerden 100 milyon varilin 4 aya yayılarak piyasaya sunulması planlanıyor.

G7 üyeleri ve ortaklarının ilk 20 günde önemli miktarda dizeli piyasaya sunması beklenirken, ihtiyaç halinde ilave stokların kullanılması da değerlendirilecek.

Fed'in yıl sonuna kadar sıkı para politikasını sürdüreceğine yönelik beklentiler de fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Para piyasalarında Fed'in bu ay faiz oranını sabit tutma ihtimali yüzde 80'in üzerinde fiyatlanırken, aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali de yüksek seyrediyor. Sıkı para politikasının ekonomik aktiviteyi ve petrol talebini yavaşlatabileceği öngörülüyor.

Yemen'deki çatışmalar düşüşü sınırlıyor

Öte yandan, Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri arasındaki çatışmalar petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırlıyor. Yemen ordusunun Taiz'in batısındaki Muha kentinin kontrolünü ele geçirdiği bildirilirken, Husilerin Babulmendeb Boğazı çevresindeki etkinliğinin azalması enerji taşımacılığı açısından riskleri kısmen azaltıyor.

Buna karşın, Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırı kapasitesini koruması, bölgedeki enerji arzına ilişkin risklerin devam etmesine neden oluyor.

Ayrıca, OPEC+ grubunun 7 üyesinin kasım ayında üretim artışına gitmeme kararı da petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırlandırıyor. Grubun bir sonraki toplantısının 1 Kasım'da yapılması planlanıyor.

Brent petrolde teknik olarak 101,13 doların direnç, 100,11 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA
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