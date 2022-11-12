Araç sahiplerinin dikkatine! Salı gününden itibaren motorine büyük indirim geliyor

Son 24 saatte her şey netleşti! İşte birinci ağızdan EYT ile ilgili tüm detaylar

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda benzine ve LPG'ye art arda gelen zamların ardından bu kez de motorine indirim geliyor.

SAI GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Buna göre 15 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1,56 kuruşluk bir fiyat indirimi uygulanacak. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.33 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 22.68 TL'den satışa sunuluyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.