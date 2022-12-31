Yılın son günü araç sahiplerini üzen haber! Benzine zam geldi - Son Dakika
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Yılın son günü araç sahiplerini üzen haber! Benzine zam geldi

31.12.2022 00:24

Yılın son ayında 8 kez fiyatı değişen akaryakıta bu kez zam geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 84 kuruş arttı.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Yılın son gününde akaryakıta bir zam daha geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 84 kuruş arttı.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 19 lira 46 kuruşa, Ankara'da 19 lira 68 kuruşa, İzmir'de ise 19 lira 66 kuruşa çıktı.

ARALIK AYINDA FİYAT 8 KEZ DEĞİŞTİ

3 Aralık'ta motorine 1 lira 16 kuruş zam, 6 Aralık'ta motorine 66 kuruş indirim, 8 Aralık'ta motorine 1 lira 90 kuruş, benzine 2 lira 15 kuruş indirim, 10 Aralık'ta benzine 75 kuruş indirim, 16 Aralık'ta benzine 1 lira 8 kuruş zam, 17 Aralık'ta motorine 1 lira 70 kuruş zam, 20 Aralık'ta benzine 61 kuruş, motorine 77 kuruş indirim, 23 Aralık'ta benzine 67 kuruş zam gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yılın son günü araç sahiplerini üzen haber! Benzine zam geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yılın son günü araç sahiplerini üzen haber! Benzine zam geldi - Son Dakika
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