 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Brent Petrolü 79,66 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Brent Petrolü 79,66 Dolardan İşlem Görüyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,66 dolardan işlem görüyor. Doların değer kaybetmesi, ABD'deki talep artışı ve Orta Doğu'daki jeopolitik riskler fiyat artışında etkili oldu. ABD'de ham petrol stoklarının azalması ve petrol talebinin beklenenden yavaşlamayacağı öngörüleri de fiyatları destekledi. ABD dolarındaki değer kaybı ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları da petrol fiyatlarını yükseltti.

Brent Petrolü 79,66 Dolardan İşlem Görüyor
24.01.2024 - 10:29,
Abone Ol

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ???79,66 dolardan işlem görüyor.

Dün 80,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,55 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 79,66 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,52 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin güçlü seyrettiğine ilişkin veriler, doların değer kaybetmesi ve Orta Doğu'da devam eden jeopolitik riskler, fiyat artışında etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre, ülkede ham petrol stokları 6 milyon 674 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların 3 milyon varil azalacağı yönündeydi. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri bugün açıklanacak. Söz konusu stok düşüşüne ilişkin veriler doğrulanırsa, fiyatlardaki artış eğiliminin sürmesi bekleniyor.

ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" senaryolarının güç kazanmasıyla ülkedeki ekonomik aktivite ve petrol talebinin beklenilen kadar yavaşlamayacağı yönündeki öngörüler de petrol fiyatlarındaki artışı destekledi.

Yatırımcıların petrol alım iştahını artıran ve fiyatların yükselişine katkıda bulunan diğer unsur da ABD dolarındaki değer kaybı oldu.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksi yüzde 0,16 düşüşle 103,237 oldu. Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor.

Öte yandan, İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken, gerilimin bölgedeki diğer ülkelere de sıçrayarak küresel deniz ticareti için kritik öneme sahip Kızıl Deniz'deki aktiviteleri olumsuz etkileyeceği endişeleri, petrol fiyatlarındaki yükselişi desteklemeye devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,79 ile 79,95 dolar aralığının direnç, 79,43 ile 79,23 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Teksas, Döviz, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrolü 79,66 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika


21:54
Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
CHP Parti Meclisi, 31 Mart seçimleri için adayları belirlemek üzere toplanacak CHP Parti Meclisi, 31 Mart seçimleri için adayları belirlemek üzere toplanacak
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?

Son Dakika
21:54 Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 22:26:12. #1.12#
SON DAKİKA: Brent Petrolü 79,66 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement