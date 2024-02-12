Brent Petrolü 81,94 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Brent Petrolü 81,94 Dolardan İşlem Görüyor

Brent Petrolü 81,94 Dolardan İşlem Görüyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81,94 dolardan işlem görüyor. Geçen hafta yaşanan yükselişin ardından yatırımcıların kar satışlarına yönelmesiyle fiyatlar düşüşe geçti. Kızıldeniz'deki gerginlik ve Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle fiyatlar önceki haftaya göre yüzde 5 artış göstermişti. ABD'de ise petrol ve doğal gaz üretimindeki artış beklentisi fiyatların yükselişini kısıtladı. Bu hafta OPEC ve IEA'nın yayımlayacağı raporun fiyatlar üzerinde etkili olması bekleniyor.

12.02.2024 10:11  Güncelleme: 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ???81,94 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 82,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,19 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.59 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,30 düşüşle 81,94 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,59 dolardan alıcı buldu.

Geçen hafta petrol fiyatlarının yaklaşık yüzde 5 yükselmesinin ardından yatırımcıların kar satışlarına yönelmesi sonucu fiyatlar haftaya düşüşle başladı.

Kızıldeniz'de devam eden gerginliğin küresel petrol arzını sekteye uğratabileceği endişesi, fiyatların yükselişinde etkili olmuştu. Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle fiyatlar yüzde 5 artış göstermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifi sunan Hamas'ın isteklerini kabul etmeyerek Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırıya hazırlanması için orduya emir verdiklerini açıklaması da fiyatların yükselişini destekledi.

Öte yandan dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de petrol ve doğal gaz üretiminde artış olabileceği beklentisi petrol fiyatlarının yükselişini kısıtladı. ABD'de petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Ülkede üretim geçen hafta günlük 13,3 milyon varil ile rekor seviyeye ulaştı. Sondaj sayısındaki artışın, üretime de yansımaya devam etmesi bekleniyor.

Bu hafta ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) petrol piyasasına ilişkin aylık raporu yayımlanacak. Raporda üretime ve talebe dair verilerin fiyatlar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Brent petrolde gün içinde teknik olarak 82,13 ile 82,34 dolar aralığının direnç, 81,43 ile 81,29 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrolü 81,94 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 13:35:05. #1.12#
SON DAKİKA: Brent Petrolü 81,94 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement