Brent Petrolü 81,94 Dolardan İşlem Görüyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ???81,94 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 82,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,19 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.59 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,30 düşüşle 81,94 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,59 dolardan alıcı buldu.
Geçen hafta petrol fiyatlarının yaklaşık yüzde 5 yükselmesinin ardından yatırımcıların kar satışlarına yönelmesi sonucu fiyatlar haftaya düşüşle başladı.
Kızıldeniz'de devam eden gerginliğin küresel petrol arzını sekteye uğratabileceği endişesi, fiyatların yükselişinde etkili olmuştu. Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle fiyatlar yüzde 5 artış göstermişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifi sunan Hamas'ın isteklerini kabul etmeyerek Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırıya hazırlanması için orduya emir verdiklerini açıklaması da fiyatların yükselişini destekledi.
Öte yandan dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de petrol ve doğal gaz üretiminde artış olabileceği beklentisi petrol fiyatlarının yükselişini kısıtladı. ABD'de petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Ülkede üretim geçen hafta günlük 13,3 milyon varil ile rekor seviyeye ulaştı. Sondaj sayısındaki artışın, üretime de yansımaya devam etmesi bekleniyor.
Bu hafta ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) petrol piyasasına ilişkin aylık raporu yayımlanacak. Raporda üretime ve talebe dair verilerin fiyatlar üzerinde etkili olması bekleniyor.
Brent petrolde gün içinde teknik olarak 82,13 ile 82,34 dolar aralığının direnç, 81,43 ile 81,29 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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