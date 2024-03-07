Brent Petrolü 82,11 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Brent Petrolü 82,11 Dolardan İşlem Görüyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,11 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatları, ABD'de talebin azaldığını gösteren veriler ve Orta Doğu'da devam eden gerginlik nedeniyle yüksek oynaklık gösteriyor. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın politika kısıtlamalarını azaltmaya başlama açıklaması ve Çin'de talebin toparlanmaya başladığına işaret eden veriler fiyat artışlarını destekliyor. Orta Doğu'daki gerilim de fiyat hareketlerinde etkili olmaya devam ediyor.

07.03.2024 10:47  Güncelleme: 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ???82,11 dolardan işlem görüyor.

Dün 84,05 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,96 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 artarak 82,97 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,17 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlar, dünyanın en büyük petrol tüketicisi konumunda bulunan ABD'de talebin azaldığını gösteren veriler ve Orta Doğu'da devam eden gerginliğin etkisiyle yüksek oynaklık gösteriyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) çarşamba günü açıkladığı verilere göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 1 milyon 400 bin varil artışla 448 milyon 500 bin varil seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi, stokların 423 bin varil artacağı yönündeydi.

Benzin stokları ise aynı dönemde yaklaşık 4 milyon 500 bin varil azalışla 239 milyon 700 bin varil seviyesine geriledi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün yaptığı açıklama da ekonominin genel olarak beklendiği gibi seyretmesi halinde "bu yılın bir noktasında" politika kısıtlamalarını azaltmaya başlamanın uygun olacağını belirtmesi ise fiyat artışlarını hızlandırıyor.

Powell'ın açıklamalarının ardından ABD dolarının diğer para birimleri karşısında düşüş kaydetmesi de yatırımcıların petrol talebini artırarak fiyatların yukarı yönlü hareketlerini destekliyor. Buna göre, ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksi yüzde 0,11 düşüşle 103,2 dolar oldu.

Dünyanın ikinci büyük petrol tüketicisi Çin'de bugün açıklanan ihracat ve ithalat verilerinin beklentinin çok üzerinde gelmesi de ülkede talebin toparlanmaya başladığına işaret ederek fiyat artışlarına katkıda bulunuyor.

Ülkede, şubatta yıllık bazda ihracat yüzde 7,1 ve ithalat yüzde 3,5 artışla tahminleri geride bıraktı.

Ayrıca, İsrail-Filistin savaşının tetiklediği Orta Doğu'daki gerilim de fiyat hareketlerinde etkili olmaya devam ediyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçaklarının ülkenin batı kesimindeki Hudeyde Havalimanı'na iki hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Söz konusu olay, Aden Körfezi'nde Amerikan gemisi TRUE CONFIDENCE'a deniz füzesiyle saldırı düzenlenmesi sonrasında gerçekleşti. İsabet alan gemide yangın çıktığı belirtilmişti.

Brent petrolde teknik olarak 83,17 ile 83,33 dolar aralığının direnç, 82,78 ile 82,63 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Jerome Powell, Orta Doğu, İhracat, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrolü 82,11 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Antalya'da Kadınlara İstihdam Sağlayan Atölye Açıldı
    11:34 Antalya'da Kadınlara İstihdam Sağlayan Atölye Açıldı

    Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) ve Oyalı Eller Girişimci Kadınlar Kooperatifi iş birliğiyle tekstil ve el sanatları atölyesi açıldı. Atölyede üretilecek tekstil ürünleriyle kadınların aile bütçelerine katkı sağlanacak. Açılış törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin ve birçok iş insanı katıldı.

  • Teknosa, Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği Ödülü'nü Kazandı
    11:29 Teknosa, Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği Ödülü'nü Kazandı

    Teknosa, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarıyla 'Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği' ödülüne layık görüldü. Şirket, 'Kadın için Teknoloji' projesiyle Türkiye genelinde kadınların dijital okuryazarlıklarını artırmayı hedefliyor. Teknosa'da kadın çalışan oranı son 2 yılda yüzde 52'ye ulaştı.

  • Balıkesir'de tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kursları yoğun ilgi görüyor
    11:23 Balıkesir'de tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kursları yoğun ilgi görüyor

    Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bulunan Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde düzenlenen tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kursları, yurt genelinden gelen 83 kişinin katılımıyla yoğun ilgi görüyor. Kurslara bugüne kadar binin üzerinde vatandaş katıldı ve 300'ü kendi markalarını oluşturdu. Kursiyerler, tarımı daha ileri noktalara taşımak ve ekolojik tarımı geliştirmek için çaba sarf ediyorlar.

  • Rekabet Kurumu Başkanı: Çimento ve hazır beton sektörlerine 370 milyon lira ceza kesildi
    11:21 Rekabet Kurumu Başkanı: Çimento ve hazır beton sektörlerine 370 milyon lira ceza kesildi

    Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, çimento ve hazır beton sektörlerine yönelik son dönemde açtıkları soruşturmalarda 370 milyon lira idari para cezası kestiklerini belirterek, 'Kurum, çimento ve hazır beton kartellerini tespit etmek için her türlü imkanını seferber ediyor.' dedi. Küle, çimento ve hazır beton sektörüne yönelik yürüttükleri çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

  • Erzincan'da Jeotermal Serada 1000 Ton Salkım Domates Üretimi
    11:17 Erzincan'da Jeotermal Serada 1000 Ton Salkım Domates Üretimi

    Erzincan'da devlet desteğiyle kurulan jeotermal serada, yaklaşık 1000 ton salkım domates üretimi yapılacak. Yatırımcılar, bölgedeki jeotermal kaynağı değerlendirmek amacıyla uzun süre kaynak araştırması yaptıktan sonra termal sera projesini hayata geçirdi. Topraksız tarımla yapılan üretimde, domateslerin büyük bölümü yurt dışına satılacak. İstihdamı artırmayı hedefleyen yatırımcılar, ikinci ve üçüncü etapları tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

  • Çıldır Kaymakamı Enerji Üreten Barajları Ziyaret Etti
    11:15 Çıldır Kaymakamı Enerji Üreten Barajları Ziyaret Etti

    Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek, Çıldır'da bulunan enerji üreten barajları ziyaret ederek bilgi aldı. Kaymakam İpek, işletme müdüründen bilgiler alarak tesis bölümlerini gezdi ve personellerle sohbet etti. Ziyarete çeşitli kurumların yetkilileri de eşlik etti.

  • Bitlis'ten İstanbul'a Göç Eden Kardeşler Memleketlerine Dönerek Ayakkabı Üretim Atölyesi Kurdu
    11:14 Bitlis'ten İstanbul'a Göç Eden Kardeşler Memleketlerine Dönerek Ayakkabı Üretim Atölyesi Kurdu

    Bitlis'in Güroymak ilçesinden İstanbul'a göç eden Tüzün kardeşler, yıllar sonra memleketlerine dönerek ayakkabı üretim atölyesi kurdu. Devletin sunduğu teşviklerden faydalanarak açılan atölyede günlük 360 çift spor ayakkabısı üretiliyor ve ürünler iç piyasanın yanı sıra Balkan ülkeleri ve Azerbaycan'a gönderiliyor. Kardeşler, ilerleyen zamanlarda daha büyük bir yere taşınarak 150 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor.

  • Konya'da Aile Destek ve Eğitim Merkezi kursiyerleri üretiyor ve gelir elde ediyor
    11:12 Konya'da Aile Destek ve Eğitim Merkezi kursiyerleri üretiyor ve gelir elde ediyor

    Konya'nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren Aile Destek ve Eğitim Merkezi (ADEM) tarafından açılan kurslara katılan aileler hem üretiyor hem de gelir elde ediyor. ADEM'in düzenlediği sergi ve hayır panayırı törenle açıldı.

  • Ramazan Ayına Sayılı Günler Kala Hurma Fiyatları Belli Oldu
    11:09 Ramazan Ayına Sayılı Günler Kala Hurma Fiyatları Belli Oldu

    Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, kuruyemişçiler tezgahlarını farklı çeşitlerdeki hurmalarla süsledi. Mısır Çarşısı'nda her bütçeye uygun hurma satışı yapılıyor. Cennet hurmasının kilogramı 280 liraya tezgahta yerini alırken jumbo hurmanın tanesi ise 15 TL'ye satılıyor. Farklı çeşitlerin kilo fiyatları 200 ila 620 TL arasında değişiklik gösteriyor.


11:00 Çoğu kişinin bundan haberi yok e-Devlet’te birikmiş paranız olabilir Çoğu kişinin bundan haberi yok! e-Devlet'te birikmiş paranız olabilir
11:00 Yeniden Refah’tan istifa eden Suat Pamukçu: Genel Başkan’ın yanında FETÖ’cüler var Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu: Genel Başkan'ın yanında FETÖ'cüler var
10:15 İmamoğlu mal varlığını açıkladı İmamoğlu mal varlığını açıkladı
08:50 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza Seferler durduruldu, istasyonlarda kalabalık oluştu Üsküdar-Çekmeköy metro hattında arıza! Seferler durduruldu, istasyonlarda kalabalık oluştu
11:29 İstanbul’da trafik kazasında bir kişiyi öldüren oğlunu Mısır’a kaçıran anne Türkiye’ye dönmek için şart koştu İstanbul'da trafik kazasında bir kişiyi öldüren oğlunu Mısır'a kaçıran anne Türkiye'ye dönmek için şart koştu
11:03 Galatasaraylılar duymasın Arda’ya efsanesi olduğu kulüp soruldu, kem küm etmeden yanıt verdi Galatasaraylılar duymasın! Arda'ya efsanesi olduğu kulüp soruldu, kem küm etmeden yanıt verdi
10:48 Barış Kılıç, Gökhan Demirkol ve Gamze Özçelik davasıyla ilgili yapılan paylaşımlar hakkında şikayetçi oldu Barış Kılıç, Gökhan Demirkol ve Gamze Özçelik davasıyla ilgili yapılan paylaşımlar hakkında şikayetçi oldu
10:47 Minibüsteki yolcunun ayakkabısında 3 kilogram altın ele geçirildi Minibüsteki yolcunun ayakkabısında 3 kilogram altın ele geçirildi
10:34 Görür’den Tunceli, Bingöl ve Erzincan için deprem uyarısı: Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor derler ya o durumda Görür'den Tunceli, Bingöl ve Erzincan için deprem uyarısı: Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor derler ya o durumda
10:31 İkinci el araç satışında 15 günlük sigorta süresi düzenlemesi kalktı İkinci el araç satışında 15 günlük sigorta süresi düzenlemesi kalktı
10:26 Polis memuru, boşandığı eşini vurduktan sonra aynı silahla intihar etti Polis memuru, boşandığı eşini vurduktan sonra aynı silahla intihar etti
10:26 Beşiktaş’ta neler oluyor Derbide ıslıklanan Aboubakar, yönetime restini çekti Beşiktaş'ta neler oluyor? Derbide ıslıklanan Aboubakar, yönetime restini çekti
10:00 İETT şoförü araca çarptıktan sonra sürücüyü ezmeye çalıştı İETT şoförü araca çarptıktan sonra sürücüyü ezmeye çalıştı
09:57 Ünlü oyuncu Berna Laçin, 9 saat süren ameliyattan çıktı: Nadir görülen bir vakayım Ünlü oyuncu Berna Laçin, 9 saat süren ameliyattan çıktı: Nadir görülen bir vakayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 11:36:36. #1.13#
SON DAKİKA: Brent Petrolü 82,11 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement