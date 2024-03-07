Brent Petrolü 82,11 Dolardan İşlem Görüyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ???82,11 dolardan işlem görüyor.
Dün 84,05 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,96 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 artarak 82,97 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,17 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlar, dünyanın en büyük petrol tüketicisi konumunda bulunan ABD'de talebin azaldığını gösteren veriler ve Orta Doğu'da devam eden gerginliğin etkisiyle yüksek oynaklık gösteriyor.
ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) çarşamba günü açıkladığı verilere göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 1 milyon 400 bin varil artışla 448 milyon 500 bin varil seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi, stokların 423 bin varil artacağı yönündeydi.
Benzin stokları ise aynı dönemde yaklaşık 4 milyon 500 bin varil azalışla 239 milyon 700 bin varil seviyesine geriledi.
Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün yaptığı açıklama da ekonominin genel olarak beklendiği gibi seyretmesi halinde "bu yılın bir noktasında" politika kısıtlamalarını azaltmaya başlamanın uygun olacağını belirtmesi ise fiyat artışlarını hızlandırıyor.
Powell'ın açıklamalarının ardından ABD dolarının diğer para birimleri karşısında düşüş kaydetmesi de yatırımcıların petrol talebini artırarak fiyatların yukarı yönlü hareketlerini destekliyor. Buna göre, ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksi yüzde 0,11 düşüşle 103,2 dolar oldu.
Dünyanın ikinci büyük petrol tüketicisi Çin'de bugün açıklanan ihracat ve ithalat verilerinin beklentinin çok üzerinde gelmesi de ülkede talebin toparlanmaya başladığına işaret ederek fiyat artışlarına katkıda bulunuyor.
Ülkede, şubatta yıllık bazda ihracat yüzde 7,1 ve ithalat yüzde 3,5 artışla tahminleri geride bıraktı.
Ayrıca, İsrail-Filistin savaşının tetiklediği Orta Doğu'daki gerilim de fiyat hareketlerinde etkili olmaya devam ediyor.
Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçaklarının ülkenin batı kesimindeki Hudeyde Havalimanı'na iki hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Söz konusu olay, Aden Körfezi'nde Amerikan gemisi TRUE CONFIDENCE'a deniz füzesiyle saldırı düzenlenmesi sonrasında gerçekleşti. İsabet alan gemide yangın çıktığı belirtilmişti.
Brent petrolde teknik olarak 83,17 ile 83,33 dolar aralığının direnç, 82,78 ile 82,63 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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