Brent Petrolü 82,45 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrolü 82,45 Dolardan İşlem Görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,45 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki kısmi artışta piyasa konsolidasyonu ve dip alım aktivitesi etkili olurken, fiyatlar, küresel arz fazlalığı ve zayıf talep beklentileri karşısında temkinli davranmalarıyla baskılanıyor. Amerikan Petrol Enstitüsü (API) bugün ABD ham petrol stok tahminlerini açıklayacak. Piyasa beklentisi stokların 700 bin varil artacağı yönünde. Çin'in ekonomisine dair endişeler de petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

23.07.2024 09:47
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,45 dolardan işlem görüyor.

Dün 83,22 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,4 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 artarak 82,45 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 78,39 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki kısmi artışta piyasa konsolidasyonu ve dip alım aktivitesi etkili olurken, fiyatlar, piyasa oyuncularının, küresel arz fazlalığı ve zayıf talep beklentileri karşısında temkinli davranmalarıyla baskılanıyor. Küresel talebin daha da zayıflaması ve Gazze'de olası ateşkesin etkisiyle petrol fiyatlarında daha fazla düşüş yaşanabileceği bekleniyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) bugün ABD ham petrol stok tahminlerini açıklayacak. Piyasa beklentisi stokların 700 bin varil artacağı yönünde. Stoklarda artış olmasının dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de petrol talebinin düştüğüne işaret ederek fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam edebileceği öngörülüyor. Yarın da ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) ülkedeki stoklara dair resmi verileri açıklayacak.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'in ekonomisine dair endişeler de ülkedeki talep görünümünü olumsuz etkileyerek fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Geçen yıl ekimden bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken bölgede ateşkes çabaları uluslararası boyutta ilerliyor.

Dün Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İngiliz mevkidaşı David Lammy Gazze'deki durumu ve İsrail'in Gazze saldırılarının son bulması için sarf edilen arabuluculuk çabalarını ele aldı. ABD Başkanı Joe Biden'ın, Kongre'de konuşma yapmak üzere Washington'a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 25 Temmuz Perşembe günü görüşmesi ve Gazze'deki son durumun kapsamlı şekilde ele alınması ve ateşkes görüşmelerine ilişkin senaryoların değerlendirilmesi bekleniyor.

Ayrıca İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın Direktörü David Barnea'nın liderliğindeki heyetin, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması müzakereleri için perşembe günü Doha'ya gitmesi planlanıyor.

Brent petrolde teknik olarak 83,22 ile 84,84 dolar aralığının direnç, 81,60 ile 79,98 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrolü 82,45 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika

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