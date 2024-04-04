Brent Petrolü Yükselişte: Jeopolitik Gerilim Fiyatları Etkiliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrolü Yükselişte: Jeopolitik Gerilim Fiyatları Etkiliyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 89,36 dolardan işlem görüyor. Jeopolitik gerilimin yol açtığı arz endişelerinin etkisiyle son 5 ayın en yüksek seviyelerini gören petrol fiyatları, Orta Doğu ve Rus petrolüne ilişkin endişelerle destek bulmaya devam ediyor. İran'ın, Şam'daki büyükelçiliğine yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da daha fazla arz kesintisi yaşanabileceğine yönelik endişeler fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Ayrıca, Rusya'da petrol rafinerilerine yönelik insansız hava araçları ile yapılan saldırılarda bazı rafinerilerde üretim kısmen durmuştu. Küresel arzın yaklaşık yüzde 8'ini oluşturan Rus ham petrol ve rafine ürünlerinde saldırılar sonrası ihraç kapasitesinin düşebileceği endişesi fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin talep görünümü ilişkin belirsizlik de fiyatlar üzerinde etkili oldu.

04.04.2024 10:19
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 89,36 dolardan işlem görüyor.

Dün 89,72 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 89,35 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 89,36 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,42 dolardan alıcı buldu.

Jeopolitik gerilimin yol açtığı arz endişelerinin etkisiyle son 5 ayın en yüksek seviyelerini gören petrol fiyatları, Orta Doğu ve Rus petrolüne ilişkin endişelerle destek bulmaya devam ediyor.

İran'ın, Şam'daki büyükelçiliğine yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da daha fazla arz kesintisi yaşanabileceğine yönelik endişeler fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu. Tel Aviv yönetimi ise Şam'da İran'ın konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmemişti.

Jerusalem Post'un dünkü haberine göre, İsrail ordusu, hava savunmasını güçlendirmek için yedek askerleri göreve çağıracağını duyurdu. Yedek askerlerin silah altına alınmasının İsrail Hava Kuvvetlerini güçlendirme amacı taşıdığı belirtildi.

Ayrıca, Rusya'da petrol rafinerilerine yönelik insansız hava araçları ile yapılan saldırılarda bazı rafinerilerde üretim kısmen durmuştu. Küresel arzın yaklaşık yüzde 8'ini oluşturan Rus ham petrol ve rafine ürünlerinde saldırılar sonrası ihraç kapasitesinin düşebileceği endişesi fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, dün piyasa koşullarını ve taraf ülkelerin mevcut üretim politikasına uyumunu değerlendirmek üzere gerçekleştireceği toplantıda, mevcut üretim politikasına ilişkin herhangi bir değişiklik tavsiyesinde bulunmadı. Bu durum piyasalarda kısa dönemde sıkı arz görünüme yol açarak fiyatların yukarı yönlü yükselişini destekledi.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin talep görünümü ilişkin belirsizlik de fiyatlar üzerinde etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) dün yayımlanan resmi stok verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 3 milyon 200 bin varil arttı. Benzin stokları ise yaklaşık 4 milyon 300 bin varil azaldı.

Ham petrol stoklarındaki artışa rağmen benzin stoklarının azaldığını gösteren veriler, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede talep görünümünde belirsizliğe yol açtı.

Brent petrolde teknik olarak 90,14 ile 91,45 dolar aralığının direnç, 88,83 ile 87,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrolü Yükselişte: Jeopolitik Gerilim Fiyatları Etkiliyor - Son Dakika

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