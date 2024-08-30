Brent Petrolü Yükselişte: Varil Fiyatı 79,17 Dolara Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Brent Petrolü Yükselişte: Varil Fiyatı 79,17 Dolara Çıktı

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,17 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarının artışında Orta Doğu'da devam eden çatışmaların geniş alana yayılabileceği endişesi, Libya'daki üretim kesintileri ve Irak'ın olası üretim azaltma planları nedeniyle küresel arzın daralabileceği endişeleri etkili oldu. ABD Merkez Bankasının faiz indirimi sinyali vermesi ve Orta Doğu'daki çatışmaların genişlemesi endişesi de fiyatları etkiliyor.

30.08.2024 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,17 dolardan işlem görüyor.

Dün 79,19 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,82 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,47 artarak 79,17 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 76,23 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının artışında, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların geniş alana yayılabileceği endişesi, Libya'daki üretim kesintileri ve Irak'ın olası üretim azaltma planları nedeniyle küresel arzın daralabileceği endişeleri etkili oldu. Bu da petrol fiyatlarının az da olsa yukarı yönlü hareket etmesine yol açtı.

Libya Ulusal Petrol Şirketinden yapılan açıklamada, "Petrol ve doğalgazın üretimin durdurulacağı duyurusu sonucunda oluşan zarar, üretimin 3 gün önce durdurulmasından bu yana 120,3 milyon doları aştı." ifadelerine yer verildi.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından atanan hükümet, Merkez Bankasının yönetimi konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 26 Ağustos'ta tüm petrol sahaları, limanlar ve kurumlarda "mücbir sebep" ilan ettiğini, üretimin ve ihracatın durdurulması kararı aldığını bildirmişti.

Ayrıca ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi sinyali vermesi, fiyatlar üzerinde etkili oluyor. ABD ekonomisinin dayanıklılığına dair işaretler ve faiz indirimi beklentileri de petrol fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Ülkede faiz indirimine gidilmesinin ekonomik hareketliliği ve petrol talebini artırması bekleniyor.

Orta Doğu'da süren çatışmaların geniş alana yayılabileceği endişesi, piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılar sürüyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı ile Tulkerim kentlerinde bulunan İsrail askerlerine karşı şiddetli bir çatışma içinde olduklarını açıkladı.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Mücahitlerimiz, Cenin ve Tulkerim'e giren işgal güçleriyle mermi ve patlayıcılarla çatışmaya devam ediyor. Mücahitlerimiz, bölgeye giren işgal güçlerine ait askeri araçlarda 10'dan fazla kara bombası patlatmayı başardı." ifadelerine yer verildi.

İsrail Güvenlik Kabinesinin Mısır- Gazze Şeridi sınırındaki Philadelphi Koridoru'nda İsrail askerlerinin işgalinin devam etmesini onayladığı bildirildi. Yerel basında çıkan haberlerde, İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'nda işgalin sürmesine ilişkin çizilen haritaları Güvenlik Kabinesine sunduğu belirtildi. Yapılan oylamada, Güvenlik Kabinesinin 10 üyesinden 8'inin İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'ndaki işgalinin devam etmesinden yana oy kullanmasıyla önerinin kabul edildiği ifade edildi.

Brent petrolde teknik olarak 79,90 ile 82,44 dolar aralığının direnç, 77,36 ile 74,82 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Orta Doğu, Ekonomi, Libya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrolü Yükselişte: Varil Fiyatı 79,17 Dolara Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
00:47 Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar Isırık izleri kime ait Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar! Isırık izleri kime ait?
23:12 Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi
13:53 45 bin nüfusluk ilçeyi kalkındıracak çalışma Jandarma gece-gündüz nöbet tutuyor 45 bin nüfusluk ilçeyi kalkındıracak çalışma! Jandarma gece-gündüz nöbet tutuyor
17:31 Sebebi taraftarlar UEFA’dan maça saatler kala Trabzonspor’a ceza Sebebi taraftarlar! UEFA'dan maça saatler kala Trabzonspor'a ceza
16:49 Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi
16:41 İşin içinde Mbappe de var Carlo Ancelotti’den Arda Güler’e yeni görev İşin içinde Mbappe de var! Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e yeni görev
16:32 Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, eylül ayında evleniyor Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, eylül ayında evleniyor
16:28 Joshua King, Fransız ekibine imzayı attı Joshua King, Fransız ekibine imzayı attı
16:27 Göz ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, gözünden canlı kene çıktı Göz ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, gözünden canlı kene çıktı
15:43 Brighton’da gündem Ferdi Kadıoğlu Herkes yaptığı seçimi konuşuyor Brighton'da gündem Ferdi Kadıoğlu! Herkes yaptığı seçimi konuşuyor
15:27 Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevil Üstekin son yolculuğuna uğurlandı Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin son yolculuğuna uğurlandı
15:25 Rakibine tekme atan Muslera’ya UEFA’dan ağır ceza Rakibine tekme atan Muslera'ya UEFA'dan ağır ceza
15:25 Bursa’da sokak röportajı: Kadınlar ev hanımı mı olmalı, yoksa çalışmalı mı Bursa'da sokak röportajı: Kadınlar ev hanımı mı olmalı, yoksa çalışmalı mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 11:31:42. #1.13#
SON DAKİKA: Brent Petrolü Yükselişte: Varil Fiyatı 79,17 Dolara Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement