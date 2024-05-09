Brent Petrolü Yükselişte: Varil Fiyatı 83,85 Dolara Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Brent Petrolü Yükselişte: Varil Fiyatı 83,85 Dolara Ulaştı

Brent Petrolü Yükselişte: Varil Fiyatı 83,85 Dolara Ulaştı

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83,85 dolardan işlem görüyor. ABD ve Çin'de talep endişelerinin hafiflemesi fiyatlardaki yükselişi etkiledi. ABD'de ticari ham petrol stoklarının azalması ve Çin'de ithalatın artması, talep endişelerini hafifletti. Ancak Orta Doğu'da ateşkes ihtimali fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.

09.05.2024 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,85 dolardan işlem görüyor.

Dün 83,82 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,58 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.54 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,32 artışla 83,85 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,35 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkeleri ABD ve Çin'de talep endişelerinin hafiflemesi etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 400 bin varil azaldığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 430 bin varil azalacağı yönündeydi.

Söz konusu düşüş, ülkede bir süredir devam eden talep endişelerini hafifletti.

Çin'de açıklanan verilere göre de ülkede ihracat yüzde 1,5 ile beklentiler dahilinde, ithalat ise yüzde 8,4 ile öngörülerin üzerinde arttı. Uzmanlar, ithalat rakamlarının ülkede harcamaların yavaş yavaş da olsa artmaya başlamış olabileceğine işaret ettiğini ifade ediyor.

Öte yandan, büyük petrol üreticilerinin ve ticaret yollarının bulunduğu Orta Doğu'da ateşkes ihtimali fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.

Mısır'ın Al-Qahera News televizyon kanalında adı açıklanmayan üst düzey Mısırlı bir kaynağa dayandırılan haberde, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması amacıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de yürütülen görüşmelerde tartışmalı noktalarda "somut ilerleme" kaydedildiği belirtildi.

Devam eden müzakerelere Katar, ABD ve Hamas heyetlerinin katıldığına işaret edilen haberde, İsrail heyetinin ise müzakerelerde olduğuna dair bilgi verilmedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası müzakerelerinde rol alan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile bir araya gelmişti.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, önceki gün de Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 84,48 ile 86,58 dolar aralığının direnç, 82,38 ile 80,28 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Uluslararası, Enerji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrolü Yükselişte: Varil Fiyatı 83,85 Dolara Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
10:10 Sosyal Güvenlik Kurumu’nun geri ödeme listesine 47 ilaç daha eklendi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesine 47 ilaç daha eklendi
09:55 “Elimde fotoğrafların var“ şantajı yüzünden kızının sevgilisini öldürdü "Elimde fotoğrafların var" şantajı yüzünden kızının sevgilisini öldürdü
09:54 Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinde kullanılan çakarlı aracın plakası ve kimin kullandığı ortaya çıktı
08:15 CHP lideri Özel’den akraba atamalarına müdahale Taviz yok, geri almayanın gözünün yaşına bakmam CHP lideri Özel'den akraba atamalarına müdahale! Taviz yok, geri almayanın gözünün yaşına bakmam
10:35 Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Kalben adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
10:28 Altın ve dolar güne nasıl başladı Altın ve dolar güne nasıl başladı
10:21 Survivor All Star’da nefes kesen düello Adaya veda eden isim belli oldu Survivor All Star'da nefes kesen düello! Adaya veda eden isim belli oldu
10:14 Bunu da gördük Bütün takım hakeme saldırdı, araya ordu girdi Bunu da gördük! Bütün takım hakeme saldırdı, araya ordu girdi
10:03 İsrail’in zorbalığını böyle kaydetti Gazze’de yaşayan bir TikTok kullanıcısı evinin saldırılardan önceki ve sonraki halini paylaştı İsrail'in zorbalığını böyle kaydetti! Gazze'de yaşayan bir TikTok kullanıcısı evinin saldırılardan önceki ve sonraki halini paylaştı
09:28 Şampiyonlar Ligi’ni ilk kez bir Türk futbolcu kazanacak Şampiyonlar Ligi'ni ilk kez bir Türk futbolcu kazanacak
09:21 Hıdırellez geleneği az kalsın canından ediyordu Ayağı kayaya takılınca kayanın üzerine kapaklandı Hıdırellez geleneği az kalsın canından ediyordu! Ayağı kayaya takılınca kayanın üzerine kapaklandı
09:15 Herkes merak ediyordu Dzeko’nun antrenmana neden katılmadığı ortaya çıktı Herkes merak ediyordu! Dzeko'nun antrenmana neden katılmadığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 11:10:15. #1.13#
SON DAKİKA: Brent Petrolü Yükselişte: Varil Fiyatı 83,85 Dolara Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement