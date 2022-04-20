Brent petrolün varil fiyatı 108,34 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 108,34 dolar

20.04.2022 09:58
Brent petrolün varil fiyatı 108,34 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 108,34 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 108,34 dolardan işlem görüyor.

Dün 114,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,25 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.51 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,02 artışla 108,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 103,09 dolardan alıcı buldu.

Rusya- Ukrayna savaşı ile Libya'da petrol üretiminin sekteye uğramasıyla küresel petrol piyasalarında yaşanan arz endişeleri fiyatlardaki yükselişte etkili oldu.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, 17-18 Nisan'da ülkenin güneyindeki Şerara ve Fil petrol sahaları ile doğusundaki Zeytuna ve Brega limanlarında mücbir sebep bildirerek üretim ve ihracatı durdurmuştu.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 4,5 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların 2,5 milyon varil artacağı yönündeydi.

Stoklarda beklentinin aksine yaşanan düşüş, ülkede petrol talebinin toparlanmaya devam ettiği algısını güçlendirerek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

Petrol fiyatları, dün Uluslararası Para Fonu'nun Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini düşürmesiyle 107 dolar seviyelerine kadar gerilemişti.

Brent petrolde teknik olarak 108,52 ile 109,28 dolar aralığının direnç, 107,76 ile 107 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Ukrayna, Petrol, Rusya, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 108,34 dolar - Son Dakika


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