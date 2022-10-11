Brent petrolün varil fiyatı 2 haftada yüzde 16 yükseldi - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 2 haftada yüzde 16 yükseldi

11.10.2022 13:23
Brent petrolün varil fiyatı 2 haftada yüzde 16 yükseldi

Brent petrolün varil fiyatı, piyasalarda arz endişelerinin yeniden zemin kazanmasıyla son 2 haftada yaklaşık yüzde 16 artış kaydetti.

Brent petrolün varil fiyatı, piyasalarda arz endişelerinin yeniden zemin kazanmasıyla son 2 haftada yaklaşık yüzde 16 artış kaydetti.

Uluslararası referans olarak kabul edilen Brent petrolün varil fiyatı, ekonomik resesyon endişelerinin yol açtığı düşük petrol talebi beklentileriyle 26 Eylül'de 82,44 dolara kadar geriledi.

Küresel piyasalarda arz endişelerinin yeniden zemin kazanmasıyla fiyatlar dün 98,75 dolara kadar yükseldi.

Fiyatlardaki artışta, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, 5 Ekim'de gerçekleştirdikleri toplantıda günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı etkili oldu.

OPEC+ grubunun kararı piyasalarda arz endişelerini güçlendirerek fiyatların yükselişine neden olurken, ABD Başkanı Joe Biden, artan fiyatlarla mücadele kapsamında, gelecek ay stratejik petrol rezervinden 10 milyon varil petrolü daha piyasaya sunma talimatı verdi.

Aynı tarihte, Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Rus petrolünün üçüncü ülkelere satışına tavan fiyat getirilmesini de içeren 8'inci yaptırım paketi konusunda anlaşma sağladı.

Böylece artan talep endişeleriyle 26 Eylül'de 82,86 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı, söz konusu gelişmelerle son 2 haftada yaklaşık yüzde 16 arttı ve dünü 96,19 seviyesinde tamamladı.

Öte yandan, değeri artan dolar ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de devam eden Kovid-19 salgınının neden olduğu talep düşüşü endişeleri fiyatları baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 13.00 itibarıyla dünkü kapanışa göre yaklaşık yüzde 2,26 düşüşle 94,02 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,80 dolardan alıcı buldu.

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Kaynak: AA

Eylül, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 2 haftada yüzde 16 yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 2 haftada yüzde 16 yükseldi - Son Dakika
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