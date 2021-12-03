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Brent petrolün varil fiyatı 70,96 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varil fiyatı 70,96 dolar

03.12.2021 09:38
Brent petrolün varil fiyatı 70,96 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 70,96 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 70,96 dolardan işlem görüyor.

Dün 70,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,67 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,85 artışla 70,96 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,81 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, dünkü toplantısında günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına ocak ayında da devam etme kararı aldı.

Grubun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine göre gerektiğinde üretim düzenlemesi yapabileceğini açıklaması ise petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

Öte yandan, Kovid-19'un Omicron varyantının yayılımının sürmesi ve ülkelerin tedbirleri sıkılaştırması, küresel petrol talebine ilişkin endişelere yol açarak fiyatları baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 71,36 ile 72,77 dolar aralığının direnç, 69,95 ile 68,54 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Teksas, Petrol, dolar, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 70,96 dolar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 70,96 dolar - Son Dakika
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