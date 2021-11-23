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Brent petrolün varil fiyatı 79,07 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varil fiyatı 79,07 dolar

23.11.2021 09:47
Brent petrolün varil fiyatı 79,07 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,07 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,07 dolardan işlem görüyor.

Dün 79,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,07 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,79 azalışla 79,07 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,93 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin büyük petrol tüketicisi ülkelerle koordineli şekilde stratejik petrol rezervlerinin kullanımı için bir plan açıklayacağına yönelik haberler fiyatların da düşüşünde etkili oldu.

Japonya, Hindistan ve Güney Kore gibi önemli petrol oyuncularının söz konusu plana katılması beklenirken, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in ise olumlu yaklaştığı ancak iç tüketim ihtiyaçlarını değerlendireceği ifade edilmişti.

Avrupa'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının ardından salgına yönelik kısıtlamaların yeniden gündeme gelmesi, ekonomileri olumsuz etkileyeceği ve talep görünümünü zayıflatacağı endişelerine yol açarak fiyatları baskılamaya devam ediyor.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun petrol üretimini artırma planlarında değişikliğe gidebileceği öngörüsü fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,28 ile 79,76 dolar aralığının direnç, 78,80 ile 78,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 79,07 dolar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 79,07 dolar - Son Dakika
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