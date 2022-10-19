Brent petrolün varil fiyatı 90,28 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 90,28 dolar

19.10.2022 09:54
Brent petrolün varil fiyatı 90,28 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 90,28 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 90,28 dolardan işlem görüyor.

Dün 92,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,28 artarak 90,28 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,70 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, petrol talebine ilişkin endişelerin hafiflemesi etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 270 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü talep endişelerini hafifletti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

ABD'de açıklanan makroekonomik veri ve şirket finansal sonuçlarının resesyon endişelerini hafifletmesi de fiyatların yükselişini destekledi.

ABD'de Bank of America'nın ardından dün de Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Lockheed Martin, United Airlines ve Netflix gibi önde gelen şirketlerin 3. çeyrek finansal sonuçları beklentilerden güçlü geldi.

Gelecek döneme ilişkin iyimserliği artıran finansal sonuçlar resesyon endişelerinin de hafiflemesini beraberinde getirirken, dün Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de iş gücü piyasasının gücünü koruduğunu, mevcut ekonomik verilerin resesyona işaret etmediğini söyledi.

ABD stratejik petrol rezervinden 15 milyon varil petrolü kullanıma sunuyor

Brent petrolün varil fiyatı dün ABD'nin stratejik petrol rezervinden 15 milyon varil petrolün kullanıma sunacağına ilişkin haber akışı ve Çin ekonomisine ilişkin endişelerle 88,77 dolara kadar gerilemişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün enerji güvenliğinin güçlendirilmesi, üretimin teşvik edilmesi ve maliyetlerin düşürülmesine yönelik yeni eylemleri duyuracağı aktarıldı.

Açıklamada, bu kapsamda Enerji Bakanlığının aralık ayında teslim edilmek üzere stratejik petrol rezervinden 15 milyon varil için bugün satış bildirimi yayımlayacağı belirtildi.

Söz konusu satışın mart ayında açıklanan 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesi kararını tamamlayacağı kaydedilen açıklamada, Biden'ın gerekirse bu kış stratejik petrol rezervinden ek satışlara hazır olması için Enerji Bakanlığına çağrıda bulunacağı ifade edildi.

Öte yandan, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de takvimde yer alan veriler açıklanmamaya devam ederken, herhangi bir bilgi verilmemesi ülke ekonomisine yönelik endişeleri artırıyor.

Pazartesi günü Çin Ulusal İstatistik Bürosu, aralarında dün açıklanması beklenen 3. çeyrek büyümenin de bulunduğu bazı ekonomik verilerin yayınlanmasını bir gerekçe göstermeden ertelemişti.

Brent petrolde teknik olarak 90,46 ile 90,79 dolar aralığının direnç, 90,13 ile 89,80 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 90,28 dolar - Son Dakika

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