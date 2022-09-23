Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar seviyelerine geriledi - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar seviyelerine geriledi

23.09.2022 16:58
Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar seviyelerine geriledi

Brent petrolün varil fiyatı, talep endişeleriyle uluslararası piyasalarda 86 dolar seviyelerine geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı, talep endişeleriyle uluslararası piyasalarda 86 dolar seviyelerine geriledi.

Dün günü 90,46 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 16.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,31 düşüşle 86,56 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,22 dolardan alıcı buldu. Brent petrolün varil fiyatı en son 25 Ocak'ta 86 dolar seviyelerinden işlem görmüştü.

Fiyatlardaki düşüşte, merkez bankalarının hızlanan faiz artırımı kararlarının ardından ortaya çıkan ekonomik resesyon endişeleri ve değeri artan dolar etkili oldu.

Küresel çapta enflasyonist baskıların artacağı beklentileriyle merkez bankalarının agresif faiz artırımları devam ederken, Fed'in ardından dün İngiltere, Norveç, İsviçre, Tayvan, Güney Afrika, Filipinler ve Endonezya merkez bankaları da politika faizinde artırıma gitti.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki artış, petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirirken, talebin daha da düşebileceği algısını da besliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar seviyelerine geriledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar seviyelerine geriledi - Son Dakika
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