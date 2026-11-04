Brent petrolün varili 103,96 dolara çıktı, ABD stok verileri de fiyatı destekledi - Son Dakika
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Brent petrolün varili 103,96 dolara çıktı, ABD stok verileri de fiyatı destekledi

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Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,34 artışla 103,96 dolar oldu; fiyatı ABD-İran arasında olası anlaşmaya dair çelişkili sinyaller ve ABD stok verileri destekledi. Aynı dakikalarda WTI ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı 96,28 dolar oldu.

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 103,96 dolardan işlem görüyor.

Dün 104,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı günü 103,6 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,34 artışla 103,96 dolara yükseldi.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı 96,28 dolar oldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD ile İran arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik çelişkili sinyaller etkili oldu.

ABD'de Kongre ara seçim süreci devam ederken Financial Times'a (FT) telefonla bağlanan ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'la ilişkilerinin "mükemmel" olduğunu, ABD'nin İran'a saldırmak için "acil bir planı" olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Trump, ara seçimlerden sonra enerji fiyatlarının hızlı bir şekilde düşeceğini, Hürmüz Boğazı'ndan şu anda savaş öncesine kıyasla daha fazla petrol geçtiğini ve ABD'nin İran limanlarına uyguladığı ablukanın Tahran'ı ekonomik olarak "boğduğunu" savundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise ABD ile olası bir anlaşmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşanmadığını, taraflar arasındaki mesaj alışverişinin arabulucular üzerinden sürdüğünü bildirdi.

Öte yandan, Katar, ABD ile İran arasındaki gerilimi düşürmek ve Hürmüz'deki geçişlerin güvenliğini sağlamak için taraflarla görüşmeler yapıyor.

Bu kapsamda, Katarlı arabulucular 30 Ekim'de Tahran'da İran heyetiyle temaslarda bulunmuştu.

Ardından İran heyeti, Katar'ın başkenti Doha'da iki gün boyunca Katarlı arabulucularla görüşmelere devam etmişti.

ABD'de açıklanan stok verileri fiyatları destekliyor

Yatırımcılar, ayrıca ABD ara seçimlerinin sonuçlarını ve seçimlerin ABD Başkanı Trump'ın iç politikadaki konumuna ve yönetimin çatışmaya yaklaşımına olası etkilerini izliyor.

ABD'de düzenlenen ara seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçilerin Senatoda çoğunluğu kaybetmesi ve Temsilciler Meclisi'nde Demokratların gerisine düşmesinin ardından Trump, Wall Street Journal gazetesine konuştu.

Cumhuriyetçilerin seçimlerde kan kaybetmesinin nedeninin İran'a karşı yürütülen savaş olup olmadığı sorusuna Trump, "İran da bunun bir parçasıydı." yanıtını verdi.

ABD'de açıklanan stok verileri de fiyatları destekleyen başka bir unsur oldu. Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 267 bin varil azaldığını tahmin etti. Piyasa beklentisi stoklarda 2 milyon 100 bin varillik artış olacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 104,10 doların direnç, 102,40 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA
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