Brent petrolün varili ABD-İran gerilimiyle 100 dolara yaklaştı

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 99,49 dolardan işlem görüyor.

Dün 99,46 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 97,92 dolardan tamamladı. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,6 yükselerek 99,49 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 94,34 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatlardaki yükselişte, ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin küresel petrol arzını olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeler etkili oldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun, 8 Eylül ABD'nin 5 İran petrol tankerine yönelik saldırılarına karşılık Hürmüz Boğazı'nda 2 ABD gemisi, 8 tanker ve 10 farklı gemiyi hedef aldığını açıklaması, bölgede enerji arzına ilişkin riskleri artırdı.

Devrim Muhafızları Ordusu ayrıca ABD donanmasına ait USS Delbert D. Black ve USS John Paul Jones adlı iki savaş gemisinin balistik füzelerle hedef alındığını ve önemli hasar gördüğünü öne sürdü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise İran tankerlerinin mürettebatına gemiler vurulmadan önce tahliye emri verildiğini ve tankerlerin kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, İran'ın ABD savaş gemilerine yönelik saldırı girişimlerine karşılık petrol tankerlerinin vurulmaya devam edeceği yönündeki açıklaması da gerilimin daha fazla tırmanabileceğine ilişkin endişeleri güçlendirdi.

İran'ın Ürdün'deki bir ABD askeri üssüne balistik füze saldırısı düzenlemesi ve İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki enerji ve ekonomik tesisleri hedef alması da bölgedeki çatışmanın genişleyebileceği endişelerini artırdı.

Hark Adası'na yönelik saldırı haberleri arz endişelerini artırdı

Yaklaşık 6 aydır devam eden çatışmanın, küresel petrol arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığını daha fazla aksatabileceği endişesi petrol fiyatlarının yükselişinde etkili oldu.

Öte yandan, ABD ordusunun İran'ın petrol ihracatının merkezi konumundaki Hark Adası ile Cask kentindeki bazı noktaları hedef aldığına ilişkin haberler de enerji arzına yönelik kaygıları artırdı.

Bölgede artan jeopolitik gerilim nedeniyle yatırımcılar olası arz kesintisi riskini fiyatlamaya başlarken, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar seviyesine yaklaştı.

Analistler, Orta Doğu'daki krizin 2027'ye kadar uzayabileceği öngörüsüyle petrol fiyatlarına ilişkin tahminlerini de yukarı yönlü revize etmeye başladı. Piyasalarda, savaş öncesi petrol sevkiyat seviyelerine tam dönüşün 2027'nin ilk çeyreğinin sonları veya ikinci çeyreğin başlarından önce gerçekleşmesi beklenmiyor.

Brent petrolde teknik olarak 99,04 doların direnç, 99,65 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.