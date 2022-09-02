Brent petrolün varil fiyatı 93,93 dolar - Son Dakika
Üye Girişi

Brent petrolün varil fiyatı 93,93 dolar

02.09.2022 09:50
Brent petrolün varil fiyatı 93,93 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93,93 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93,93 dolardan işlem görüyor.

Dün 95,67 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,36 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,70 artarak 93,93 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,17 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun yaklaşan toplantısı öncesi artan arz endişeleri etkili oldu.

Piyasalar, grubun üretim politikasını görüşeceği 5 Eylül'de yapılacak toplantısına odaklandı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman da geçen hafta başında, OPEC+ grubunun petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşlere karşılık üretimi kısmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

OPEC+ grubu, önceki toplantısında eylül ayı için beklenenden daha düşük bir üretim artışına giderek petrol üretimini eylülde günlük 100 bin varil artırma kararı almıştı. Grup, temmuz ve ağustos aylarında ise günlük 648 bin varil üretim artışı hedeflemişti.

Öte yandan, G7 maliye bakanlarının bugün bir araya gelerek Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını görüşmesi bekleniyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün yaptığı açıklamada, uygulamanın hayata geçirilmesi konusunda kaydedilen önemli ilerlemeye ilişkin iyimser olduğunu ifade etmişti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulanmasını destekleyen ülke ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satmayacaklarını belirmişti.

Talep tarafında ise agresif faiz artırımlarının ekonomileri yavaşlatacağı ve yakıt talebini azaltacağı endişeleri ile Çin'de Kovid-19 önlemlerinin sıkılaştırılması fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 94,15 ile 94,71 dolar aralığının direnç, 93,59 ile 93,03 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

YORUMLAR
500
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine genelge: Trafik güvenliğini tehlikeye sokan yetkisiz çakar kullanımına dair denetimler artırılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine genelge: Trafik güvenliğini tehlikeye sokan yetkisiz çakar kullanımına dair denetimler artırılacak Yetkisiz çakar kullanımına ilişkin valiliklere yeni genelge gönderildi Yetkisiz çakar kullanımına ilişkin valiliklere yeni genelge gönderildi OSB'lerde okul öncesi eğitim için işbirliği protokolü imzalandı OSB'lerde okul öncesi eğitim için işbirliği protokolü imzalandı
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 93,93 dolar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:55 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
15:05 Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan Astsubay Okan Meteöz, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
14:58 Sosyal medyayı sallayan "Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'de" haberini yapan muhabirin işine son verildi!
15:15 Ankara Valisi Vasip Şahin'e dolandırıcılık girişimi! Şüphelilerden 3'ü tutuklandı
14:51 Tweet akımına katılan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alıntılayıp "Zam" yazdı
14:50 Tek kelimelik paylaşımlar Twitter'ı sardı! İşte Türk siyasilerin kelimeleri...
15:14 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ tek kelimelik paylaşım akımına çift kelime yazarak katıldı
14:36 Yalnızca 3 ay sürdü! İkinci kez evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra yeniden boşandı
14:13 Oyuncu Burcu Binici, rapçi Tankurt Manas'la evlendi! Düğünden kareleri siyah beyaz paylaşması dikkat çekti
14:07 "Perili Köşk" 449 milyon 363 bin TL'ye İş Bankası'na satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 16:06:16. #1.13#
SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 93,93 dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement