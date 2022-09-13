Brent petrolün varil fiyatı 94,22 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 94,22 dolar

13.09.2022 09:44
Brent petrolün varil fiyatı 94,22 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 94,22 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 94,22 dolardan işlem görüyor.

Dün 95,14 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 artarak 94,22 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,09 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlar, küresel petrol arzı ve talebine ilişkin haber akışlarıyla dalgalı bir seyir izliyor.

Arz tarafında ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyatı uygulama planı fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

ABD Hazine Bakanlığı, tavan fiyat uygulamasının, Rus ham petrolü için 5 Aralık'ta ve rafine ürünler için 5 Şubat 2023'te yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'in ihale yoluyla yüksek miktarda ham petrol alımı yaptığına ilişkin haber akışı talebe ilişkin olumlu beklentilere yol açtı. Ancak ülkede Kovid-19 salgını sebebiyle kısıtlayıcı önlemler alınmaya devam ederken, ekonomik aktiviteye yönelik endişeler de güçleniyor.

Öte yandan, geçen hafta çarşamba günü 110,8 ile son 20 yılın zirvesini görmesinin ardından zayıflayan dolar endeksi fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş dolara endeksli petrolü, diğer para birimlerini kullanan alıcılar için cazip hale getiriyor.

Piyasalar bugün dünya genelinde açıklanacak makroekonomik veriler ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü tarafından yayımlanacak aylık petrol piyasası raporuna odaklandı. Uluslararası Enerji Ajansının petrol piyasası raporu ise yarın yayımlanacak.

Brent petrolde teknik olarak 94,49 ile 96,08 dolar aralığının direnç, 92,90 ile 91,31 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 94,22 dolar - Son Dakika

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