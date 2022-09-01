Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar

01.09.2022 09:28
Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 95 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 95 dolardan işlem görüyor.

Dün 99 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 95,64 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,66 azalarak 95 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,86 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, agresif faiz artırımlarının ekonomileri yavaşlatacağı ve yakıt talebini azaltacağı endişeleri ile Çin'de Kovid-19 önlemlerinin sıkılaştırılması etkili oldu.

Çin'de Kovid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle ağır sanayi ve çip endüstrisinin yoğun olarak yer aldığı Chengdu eyaleti karantinaya alındı. Ülkenin teknoloji merkezi Shenzhen'de de Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarının beklenenden fazla düşmesi ise ülkede talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 300 bin varil azalarak 418,3 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 500 bin varil azalacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 1 milyon 200 bin varil azalışla 214,5 milyon varil oldu.

Arz tarafında ise piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 5 Eylül'de yapılacak toplantısına odaklandı.

OPEC+ grubu, eylül ayı için beklenenden daha düşük bir üretim artışına giderek petrol üretimini eylülde günlük 100 bin varil artırma kararı almıştı. Grup, temmuz ve ağustos ayları için günlük 648 bin varil üretim artışı hedeflemişti.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasının hayata geçirilmesi konusunda kaydedilen önemli ilerlemeye ilişkin iyimser olduğunu belirtti. Yellen, "Tavan fiyat uygulamasını hayata geçirmek için ekiplerimiz ve tüm G7'nin kaydettiği önemli ilerleme konusunda gerçekten iyimserim." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, G7 maliye bakanlarının cuma günü bir araya gelerek Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını görüşeceklerini duyurmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 95,22 ile 95,39 dolar aralığının direnç, 94,91 ile 94,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar - Son Dakika
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