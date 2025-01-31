BRICS'te Ortak Para Birimi Yok - Son Dakika
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Ekonomi

BRICS'te Ortak Para Birimi Yok

Peskov, BRICS'in gündeminde ortak para birimi olmadığını, yatırım platformları oluşturmayı istişare ettiğini belirtti.

31.01.2025 14:18
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, BRICS ülkelerinin yeni bir yatırım platformu oluşturmayı istişare ettiğini belirterek, "BRICS'in gündeminde ortak para birimi oluşturmak yok." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın, BRICS ülkelerinin ortak para birimi oluşturması halinde bu ülkelere yüzde 100 tarife uygulanacağına ilişkin açıklamalarını gazetecilere değerlendirdi.

Trump'ın daha önce de benzer açıklamalar yaptığına işaret eden Peskov, "Bu yeni değil, seçilmiş başkanken de benzer şeyler söylemişti. Şimdi de eski tezini yineliyor." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konuda daha önce açıklama yaptığını anımsatan Peskov, "BRICS'in gündeminde ortak para birimi oluşturmak yok. Daha önce de bu konu ele alınmadı." değerlendirmesini paylaştı.

Peskov, BRICS'in gündeminin farklı olduğunu vurgulayarak, "BRICS, üçüncü ülkelerde ortak yatırımlara, karşılıklı yatırımlara olanak sağlayacak yeni ortak yatırım platformları oluşturmayı istişare ediyor. Görünüşe göre uzmanların BRICS gündemini Trump'a daha ayrıntılı açıklaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Washington'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Rus vatandaşlarına ilişkin de konuşan Peskov, "Ne yazık ki gerçekten bir trajedi yaşandı. Rus vatandaşları da vardı. Diplomatlarımız, cenazelerin teslimi gibi işlerle ilgili tüm formaliteleri müzakere ediyorlar." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dmitriy Peskov, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Kremlin, moskova, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BRICS'te Ortak Para Birimi Yok - Son Dakika

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