Brüksel'in Nüfusu Durağan Kaldı - Son Dakika
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Brüksel'in Nüfusu Durağan Kaldı

11.06.2026 13:54
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Brüksel'in nüfusu 2025'te yalnızca 39 kişi artarak durağan seyretti. Belçika genel nüfusu ise arttı.

Avrupa'nın başkenti konumundaki Brüksel'in nüfusu 2025 yılında yalnızca 39 kişi artarak neredeyse durağan seyretti.

Belçika İstatistik Kurumu (Statbel) verilerine göre, ülke nüfusu 1 Ocak 2026 itibarıyla 11 milyon 867 bin 634 kişiye ulaştı.

Böylece, Belçika'nın nüfusu geçen yıla göre 42 bin 83 kişi artarken yıllık nüfus artış oranı yüzde 0,36 olarak gerçekleşti.

Brüksel Başkent Bölgesi'nin nüfusu ise 1 Ocak 2025'te 1 milyon 255 bin 795 iken 1 Ocak 2026'da 1 milyon 255 bin 834'e yükseldi. Böylece, Brüksel'in nüfusu bir yılda yalnızca 39 kişi arttı. Bu durum, bölgenin 2025 yılında nüfus bakımından durgunluk yaşadığını ortaya koydu.

Öte yandan, Belçika genelinde nüfus artışının temel kaynağını uluslararası göç oluşturdu. Ülkede 2025 yılında doğumlardan daha fazla ölüm gerçekleşmesi nedeniyle doğal nüfus dengesi eksi düzeyde gerçekleşti. Buna karşın uluslararası göç fazlası 47 bin 562 kişi seviyesinde gerçekleşerek nüfusun artmasını sağladı.

Belçika'da bölgesel bazda en hızlı nüfus artışı yüzde 0,49 ile Flaman Bölgesi'nde görülürken Valon Bölgesi'nin nüfusu yüzde 0,23 arttı.

Ayrıca, Belçika nüfusu yaşlanmayı sürdürdü. Verilere göre, 1 Ocak 2026 itibarıyla ülke nüfusunun yüzde 20,67'sini 65 yaş ve üzerindeki kişiler oluşturdu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Belçika, Brüksel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brüksel'in Nüfusu Durağan Kaldı - Son Dakika

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