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BSH Türkiye İcra Kurulu Başkanlığı'na Alper Şengül atandı - Son Dakika
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BSH Türkiye İcra Kurulu Başkanlığı'na Alper Şengül atandı

BSH Türkiye'nin İcra Kurulu Başkanlığı (CEO) pozisyonuna, 2018 yılından bu yana BSH Güney Afrika CEO'su olarak görev yapan Alper Şengül getirildi. Şengül, yeni görevine resmi olarak 1 Ocak 2024 tarihinde başladı. Şengül, Gökhan Sığın'dan görevi devraldı ve şirket içinde uzun yıllar görev yapmış bir isimdir.

BSH Türkiye İcra Kurulu Başkanlığı\'na Alper Şengül atandı
03.01.2024 - 09:54,
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BSH Türkiye İcra Kurulu Başkanlığı'na (CEO) 2018 yılından bu yana BSH Güney Afrika CEO'su olarak görev yapan Alper Şengül atandı. Şengül yeni görevine resmi olarak 1 Ocak 2024 tarihinde başladı.

BSH Türkiye'nin İcra Kurulu Başkanlığı (CEO) pozisyonuna, şirket içinde üst kademelerde uzun yıllar görev yapan ve kritik tecrübeler kazanan Alper Şengül getirildi. Ağustos 2018'den bu yana BSH Ev Aletleri Grubu'nda Güney Afrika CEO'luğu görevini yürüten Şengül, yeni görevine resmi olarak 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren başladı.

Alper Şengül, yeni görevini 1 Mayıs 2023'te Gelişen Pazarlar Bölgesi (REM) CEO'su olarak atanan ve o günden bu yana aynı zamanda BSH Türkiye İcra Kurulu Başkanlığı'nı da yürüten Gökhan Sığın'dan devraldı.

Yapılan açıklamaya göre, BSH Ev Aletleri Grubu'na 1999 yılında Planlama Yöneticisi olarak katılan Şengül, ticari pazarlama, marka pazarlama ve satış gibi çeşitli alanlarda liderlik yaptı. Şengül, BSH'nin Münih'teki merkezinde satış kontrol ve Asya, CIS ve Kuzey Afrika bölgesel marka sorumluluklarını üstlendi. Şengül, 2018'den bu yana Güney Afrika CEO'luğu görevini yürütüyordu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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