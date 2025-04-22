BTM, Girişimci Sayısını Artırıyor

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Genel Müdürü Önder Kul, girişimci sayısını artırdıklarını belirterek, "En yakın vadede unicorn çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

BTM'nin Fulya'daki yerleşkesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kul, BTM'nin 2017'de İstanbul Ticaret Odası (İTO) çatısı altında kurulduğunu hatırlatarak, 3 bin 500 metrekarelik alanda 4 farklı ana kuluçka programı olarak girişimcilere ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Kul, BTM'nin girişimcilere verdiği eğitimleri anlatarak, "Bizim belki de en güçlü kaslarımızdan bir tanesi komite eşleştirme faaliyetlerimiz. İTO'daki 81 meslek komitesiyle birebir eşleştirmeler yapıyoruz. Bu şekilde hem yatırımcı sunumları gibi oluyor hem kendi ürünlerinin sektörün duayenleri tarafından geri bildirim alınmasını sağlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Yılda iki kez Sahne XL etkinliği düzenlediklerini belirten Kul, şunları kaydetti:

"İlk etkinliğimizi haziranın sonunda planlıyoruz. Uluslararası bağlantılarımızı buraya davet edeceğiz, buraya yatırımcı çekeceğiz. Sahne XL aslında girişimcilerimizin bir nevi mezuniyeti. Yatırım almaya hazır olanlar sahneye çıkıyorlar. Yurt dışından da buraya yatırımcı getireceğiz. Yıl sonuna kadar da yatırımcı zirvesi yapmayı planlıyoruz."

"Senegal Dakar'daki bir startup merkeziyle işbirliği içerisinde olacağız"

Kul, uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda çeşitli adımlar attıklarına değinerek, "EBRD ile temas içerisindeyiz, ülkemizde açıklamış oldukları 6,25 milyar liralık startup girişimciliğine ayırmış oldukları fon var. Biz bu fondan azami şekilde nasıl istifade ederiz, bizim girişimcilerimizi nasıl istifade ederler, bunun peşindeyiz. Yine Avrupa Birliği projelerinde aktif olarak çalışıyoruz. Yakın zamanda Senegal Dakar'daki bir startup merkeziyle de işbirliği içerisinde olacağız." diye konuştu.

Nitelikli girişimci sayısını artırmak istediklerini kaydeden Kul, şu ifadeleri kullandı:

"BTM çatısı altında 514 girişimcimiz var. Kadın girişimci oranımız yüzde 24,71'e ulaşarak Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. Girişimlerimiz bu zamana kadar 257 milyon dolar değerleme üzerinden 28 milyon dolardan fazla satış yaptı. Halen destek alan girişimlerimiz arasında en genç girişimcimiz 15 yaşında iken en tecrübelisi 66 yaşında."

Kul, BTM bünyesinde bir Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) kurulması yönünde çalışmalar başlattıklarını da belirterek yeni yapının BTM'nin girişimcilik odağını daha da derinleştireceğini, teknoloji tabanlı girişimlerin desteklenmesini kurumsal bir çerçeveye kavuşturacağını bildirdi.

"Kadın girişimcilerin potansiyellerini muhakkak ekosisteme kazandırmalıyız"

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kul, kadın girişimcilere yönelik soruyu şöyle cevapladı:

"Türkiye'de kadın girişimci oranları yüzde 14-15 civarında. Bizde her zaman bu oranın üzerinde oluyor. Doğum oranı düşüyor, genç nüfus diyoruz sürekli ama genç nüfus azalıyor. Bu nedenle bizim kadın girişimcilerin potansiyellerini muhakkak ekosisteme kazandırmalıyız."

Kul, Anadolu'ya yönelik hedeflere ilişkin ise "Anadolu için şu anda yatırımcı programımız var. İlk etapta Anadolu'daki sermayeye odaklandık. Yavaş yavaş, adım adım gitmek istiyoruz. Anadolu'daki girişimcilerimize de kapımız sürekli açık." yanıtını verdi.

BTM'deki girişimlerde yapay zeka ve sağlık teknolojilerinin öne çıktığını aktaran Kul, "İlk çeyrekte girişimci sayısını yüzde 30-40 artırdık, bu sayıyı muhafaza etmeyi planlıyoruz. En yakın vadede unicorn çıkarmayı hedefliyoruz, 2025'te neden olmasın?" ifadelerini kullandı.