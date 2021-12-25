BTP Lideri Hüseyin Baş, "Piyasaya 40 milyar dolar sürüldü" iddiasında ısrarcı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, dolar kararının hemen öncesinde yaşananlara dair yorumlar yaptığı programda şunları söyledi:

"KİMLERLE NE ANLAŞMALAR YAPILDI?"

"Tarihe not düşülmesini istediğim bir kronoloji yaşadık kısa bir süre içerisinde. Nedir bu? Önce döviz çıkarıldı. Sonra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile görüşmeler, anlaşmalar yapıldı. Akabinde Elon Musk ile oturduk bir video konferans yaptık. Elon Musk ile ne görüştük? Musk şuanda dünyanın gördüğü en büyük spekülatör. Akabinde, 'İsrail ile hukukumuzu düzelteceğiz' diye Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı. Sonra da Cumhurbaşkanlığı külliyesinde hahamların ellerini açıp dua ettiğini, bizim yöneticilerimizin de bu duaya iştirak ettiğini gördük. Şimdi burada önemli bir kronoloji var. Kimlerle ne anlaşmalar yapıldı? Kimlere ne sözler verildi? Türkiye yıllardır böyle yönetiliyor. Problem burada."

"Piyasaya en az 40 milyar dolar para sürüldüğünü söyledim. Sayın Bakanımız da bana bir cevap olarak, 'Bu işi 40 milyar dolarla yürütüyorlar dediğimi söylemiş" diyen BTP lideri Baş, şu ifadeleri kullandı:

"BAŞKA İZAHI YOK"

"Bir kere ben 'yürütüyorlar' demedim, öyle bir ifadem olmadı. 'Yürütme' ifadesi Sayın Bakan'ın bilinçaltına, aklına nereden gelmiş onu bilmiyorum. İkincisi şu, 'Bunun için Türkiye piyasasında 40 milyar dolarlık işleme ne gerek var?' diye bir sözü oldu sayın Bakanımızın. Bu söz Türkiye piyasasına, Türkiye ekonomisine hakarettir. Neden hakarettir? Siz 450 milyar dolar dış borcu olan, 800 milyar dolara yakın gayrisafi milli hasılası olan bir ülkenin para birimini 3- 5 milyar dolarla 18 liradan 12'lere düşüreceksiniz. Bu mümkün bir şey değil. Burası Mozambik mi? Burası Zambiya mı? Burası nere? Hangi ülkede yaşıyoruz? Burası Türkiye Cumhuriyeti devleti. 80 milyonun üzerinde bir nüfusumuz var. 800 milyar dolar civarında GSMH var. Şimdi böyle bir piyasada paranın değerini yüzde 50 düşürebilmeniz için bu piyasaya ciddi anlamda bir doları sürmüş olmamız gerekiyor. Bunun başka bir izahı olamaz."