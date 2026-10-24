BTSO Başkanı Matlı ile Başkan Vekili Biba, Bursa ekonomisi için iş birliğini görüştü - Son Dakika
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BTSO Başkanı Matlı ile Başkan Vekili Biba, Bursa ekonomisi için iş birliğini görüştü

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BTSO Başkanı Matlı ile Başkan Vekili Biba, Bursa ekonomisi için iş birliğini görüştü
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BTSO Başkanı Özer Matlı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba’yı ziyaret etti. Görüşmede Bursa’nın üretim ve ticaret kapasitesinin artırılması, sanayi ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi değerlendirildi; ortak projelerde iş birliği vurgulandı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'yı makamında ziyaret etti. Görüşmede, Bursa'nın üretim ve ticaret kapasitesinin artırılması, sanayi ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi ve kent ekonomisine katkı sağlayacak iş birliği imkanları değerlendirildi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Bursa'nın sanayiden tarıma, ticaretten turizme kadar geniş bir alanda güçlü bir ekonomik potansiyele sahip olduğunu belirterek, bu potansiyelin daha ileriye taşınmasında kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Kentin ekonomik gelişimine yön verecek çalışmalarda ortak akıl ve karşılıklı fikir alışverişiyle hareket edeceklerini ifade eden Matlı, şunları söyledi:

"Bursa'mızın sahip olduğu üretim gücünü ve ekonomik potansiyelini daha ileriye taşımak hepimizin ortak hedefi. Bu doğrultuda sektörlerimizin mevcut durumunu, gelişim alanlarını ve öncelikli ihtiyaçlarını değerlendiriyoruz. Özellikle üretim, ticaret ve lojistik alanlarında atılacak adımların kentimizin geleceği açısından büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bursa'nın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunacak çalışmalarda Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere tüm kent paydaşlarımızla yakın iş birliği içerisinde olmayı önemsiyoruz. Yeni dönemde Bursa'mıza değer katacak çalışmaları birlikte hayata geçireceğimize inanıyor, Sayın Şahin Biba'ya nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum."

Biba'dan iş dünyasıyla iş birliği mesajı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin ekonomik potansiyelinin geliştirilmesinde yerel yönetimler ile iş dünyası arasındaki iletişim ve iş birliğinin belirleyici bir rol üstlendiğini ifade etti.

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Biba, "Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Özer Matlı ile belediyemizde bir araya geldik. Bursa'mızın üretim gücü, sanayisi ve ekonomik geleceği üzerine verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. Nazik ziyaretleri için değerli Başkanımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda, Bursa'nın ekonomik gelişimini destekleyecek ortak projelerin hayata geçirilmesi ve kurumlar arasındaki diyaloğun güçlendirilmesinin önemi bir kez daha vurgulandı.

Kaynak: İHA
Bursa Ticaret Ve Sanayi OdasıEkonomiGüncelBursaSon Dakika

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