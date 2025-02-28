BTSO E-Ticaret Eğitimleriyle Çarşı Esnafı Dijitale Açılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

BTSO E-Ticaret Eğitimleriyle Çarşı Esnafı Dijitale Açılıyor

BTSO E-Ticaret Eğitimleriyle Çarşı Esnafı Dijitale Açılıyor

BTSO, tarihi çarşı esnafına yönelik e-ticaret eğitimleri ile iş hacmini artırmayı hedefliyor.

28.02.2025 11:20
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) Payitaht Çarşı Dijital Dönüşüm projesi çerçevesinde gerçekleştirilen "E-Ticaret Eğitim Programı" uygulamalı eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ndeki üyelere yönelik kurgulanan eğitimler kapsamında katılımcılar e-ticaretteki ilk siparişlerini almaya başladı.

Kent ekonomisinin kalbi olan tarihi çarşı ve hanlar bölgesinde üyelerine yönelik e-ticaret eğitimlerine yakın zamanda başlayan BTSO, Türkiye'nin önde gelen online platformlarla işbirliği yaparak çarşı esnafının dünyaya açılmasını ve iş hacmini artırmayı hedefliyor. Türkiye'nin öncü dijital pazar yeri platformu Trendyol işbirliğinde düzenlenen Uygulamalı E-Ticaret Eğitimi, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ndeki BTSO üyelerinin katılımıyla Bursa Kent Müzesi'nde gerçekleştirildi. BTSO Meclis Üyeleri Mesut Ceylan ve Süleyman Mengin, BTSO 70. Komite Başkan Yardımcısı Selda İyici ile sektör temsilcilerinin de takip ettiği eğitimde e-ticaret süreçlerine ilişkin katılımcılara detaylı bilgiler aktarıldı.

"E-ticarette ilk siftahı yaptım. Bu beni umutlandırdı"

Tarihi çarşıda 2002 yılından bu yana satış yapan Mehmet Ali Varoğlu, BTSO'nun eğitimlerinden faydalanarak e-ticarette ilk siparişlerini alan katılımcılardan birisi oldu. Varoğlu, uygulamalı e-ticaret eğitimleriyle birlikte hızlıca online mağaza açtığını ve yaptığı çalışmalar sonucunda bir hafta içinde çok sayıda sipariş aldığını ifade etti. Varoğlu, "Pandemiyle birlikte ticarette artık yeni bir dönem başladı. E-ticarette başarılı olan firmalar artık ayakta kalacağını görüyoruz. Bu amaçla BTSO'nun başlattığı eğitimlerin hepsini katılıyorum. Ticaret ne getiriyorsa biz de onu yapmak zorundayız. E-ticaret eğitimlerinin bize fayda sağlayacağını düşünüyorum. Nasıl dükkanımıza ve ürünlerimize özen gösteriyorsak online mağazama aynı ilgiyi ve alakayı göstermem gerekiyor. Bursa Business School'daki eğitimin ardından bu konuda ciddi adımlar attım. Bunun karşılığını da kısa sürede aldım. Akşam eve gittiğimde ürünlerimin görsellerini ve bilgilerini yüklüyor, yorumlar yapıyorum. E-ticarette ilk siftahlarımızı yaptık. BTSO'nun bu konuda başlattığı bu projeyi çok önemsiyorum. Bizim gibi biraz daha eski usul çalışanlar için çok büyük bir adım atıldı. BTSO'ya çok teşekkür ediyorum." dedi.

Çarşı'daki BTSO üyeleri e-ticarete dijital dönüşümü istiyor

8 yıldır çarşıda faaliyette olan Fatma Altınova, A'dan Z'ye sanal ortamda ticaretin tüm kurallarını öğrenmeye başladığını söyledi. BTSO'nun çarşıdaki üyelere yönelik çok güzel bir adım attığını belirten Altınova, "E-ticarette hiçbir bilgisi olmadığım halde şu anda güzel bir başlangıç yaptım diyebilirim. Bizim için çok verimli eğitim yapılıyor. E-ticaret ile ilgili planlarım var." ifadelerini kullandı.

"Çarşıdan dünyaya açılmayı hedefliyoruz"

Tarihi çarşı ve hanlar bölgesinde 65 yıllık aile firmasının son temsilcilerinden olan Şeyma Zümrüt, e-ticarette firmasının büyümesi için çeşitli çalışmalar yaptığını ifade etti. Aile şirketinin geleneksel ticaret mantığıyla değil, e-ticaret vizyonuyla büyümesi için BTSO'nun eğitimlerine katıldığını kaydeden Zümrüt, "Biz ilk günden beri her eğitime katılıyoruz. Çarşıya gelenler sadece bizim için yeterli değil. Bunun farkındayız. Şehir dışından hatta yurt dışından ürün isteyen müşterilerimiz var. E-ticaret bizim işimizi kolaylaştırdı. BTSO da üyelerinin ne istediğini çok iyi biliyor. Bu noktada güzel eğitim çalışması yapıldığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bizler çarşıdan dünyaya açılmak istiyoruz. Bu vizyonla bizlere bu imkanları sunan Odamıza ve eğitimleriyle destek olan online platformların yetkililerine teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı.

"E-ticarete inanmış firmalarla yeni siparişler gelmeye başlayacaktır"

BTSO Meclis Üyesi Mesut Ceylan, dünyada dijitalleşmenin, sanal ticaretin ne denli hızla geliştiğini gözlemlediklerini belirterek, "BTSO'nun e-ticaret alanındaki 70. komiteyi kurması çok önemli bir vizyon. Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay'ın bu öngörüsünü kutluyorum. Çarşıdaki esnafa öncülük edelim ve destek sağlayalım istedik. Bu vesileyle böyle bir eğitim programı düzenledik. Çarşımıza yakın bir mekanda ikinci eğitimimizi tamamladık. Doğru tanıtım ve butik bir çalışma ile yeterli ilgiyi gördüğümüze inanıyorum. E-ticarette başlangıç aşamasında ve belli bir aşamayı kaydedememiş firmalarımıza ilk temel eğitimlerimizi veriyoruz. Şu anda sayıları az dahi olsa yeni başlayıp o heyecana kapılmış olan ve sipariş alan firmalarımız var. Bunu görmek bizi çok mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor." dedi.

"Sanal ortamda atılan adım sayısı çarşıdaki mağazadan daha fazla"

BTSO 70. Komite Başkan Yardımcısı Selda İyici, ticarette yeni bir dönemin yaşandığı günümüzde artık sektör ayırt etmeksizin herkesin e-ticarete gereken önemi vermesi gerektiğini söyledi. Tarihi Çarşı'nın Bursa'mızın en köklü firmalarının olduğu büyük bir ekosistemi barındıran bir bölge olduğunu kaydeden İyici, "Bu ekosistemin dijitale taşıyarak firmalarımıza katkı sağlamayı hedefliyoruz. Hepsiburada ve Ozon firmaları gibi platformlar ile de eğitimler olacak. Burada her platform kendi sitesindeki uygulamanın ve panelin mantığını katılımcılara aktaracak. BTSO'nun bu programlara öncülük etmesi memnuniyetle karşılandı ve eğitimlerinin devam edilmesi yönünde talep var." şeklinde konuştu. - BURSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi BTSO E-Ticaret Eğitimleriyle Çarşı Esnafı Dijitale Açılıyor - Son Dakika

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