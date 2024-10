BTSO, FABTECH Fuarı\'nda ABD\'ye İhracat Hedefi

Ekonomi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürütülen Makine UR-GE Projesi kapsamında yaklaşık 80 sektör temsilcisi, ABD'de düzenlenen Kuzey Amerika'nın en büyük metal işleme, kaynak makineleri ve yan sanayi fuarı FABTECH'i ziyaret etti. BTSO'nun Makine UR-GE standı ile katılım sağladığı fuarda, çok sayıda firma ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

BTSO üyelerinin ihracat odaklı büyüme yolculuğuna rehberlik etmeye devam ediyor. Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürütülen Makine UR-GE Projesi firmaları, ABD'ye çıkarma yaptı. 80'e yakın firma temsilcisi, 15 - 17 Ekim 2024 tarihleri arasında ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde gerçekleştirilen FABTECH Fuarı'nda incelemelerde bulundu. 30'a yakın ülkeden 1 milyon 600'ün üzerinde firmanın stant açtığı fuarı inceleyen UR-GE üyeleri, ABD pazarına ihracat yapmak için ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

BTSO Meclis ve UR-GE Üyesi Mesut Günal, ABD'de güzel bir fuar etkinliği gerçekleştirildiğini belirterek, "FABTECH geniş bir ürün yelpazesine sahip. UR-GE üyesi firmalarımızla güzel ziyaretler yaparak iş görüşmeleri gerçekleştirdik. BTSO'ya ve Ticaret Bakanlığına teşekkür ediyorum." dedi. BTSO 9. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Tülay Kurtul, firma olarak ilk defa ABD'ye geldiklerini ifade ederek, "FABTECH Fuarı sektörde marka buluşmalardan bir tanesi. Sektördeki teknolojik gelişmeleri bu fuar sayesinde yakından görme imkanı bulduk. Organizasyonun ihracatımıza önümüzdeki dönemde katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

UR-GE Üyesi Neslihan Ertürk, fuar boyunca birçok firma ile görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, önümüzdeki dönemde ABD pazarına yönelik ihracat yapmayı hedeflediğini vurguladı. UR-GE Üyesi Yasin Topak, endüstriyel soğutma ve mutfak ekipmanları üretimi yaptıklarını söyledi. UR-GE'nin firmaların alternatif pazarlara açılmasına öncülük ettiğini belirten Topak, "Sektördeki dönüşümü görmek için ABD'ye geldik. FABTECH fuarında birçok firma ile yüz yüze görüşme imkanı bulduk. UR-GE yeni pazarlara açılmamıza rehberlik ediyor. Birlikte hareket ederek hedef pazarları daha iyi tanımamıza katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

UR-GE Üyesi Serdar Alat, fuar kapsamında birçok görüşme yaptığını ve makine siparişleri aldığını kaydetti. FABTECH fuarına daha önce ziyarette bulunduğunu, bu yılki fuarın da daha güçlü olduğunu belirten Alat, "Fuar firmamız açısından oldukça faydalı geçti. Birçok firma ile ikili iş görüşmesi yaptık. Yeni müşteriler bulmak için gayret içerisindeyiz. ABD ziyareti kapsamında görüştüğümüz bir firmadan 12 adet makine siparişi aldık. Bu başlangıç rakamı. İleride bunun daha da artacağını umuyoruz. ABD pazarındaki ihracat mesaimizi sürdüreceğiz" dedi.

UR-GE Üyesi Ertuğrul Çelik, kalabalık bir heyetle FABTECH fuarını detaylı bir şekilde ziyaret etme fırsatı yakaladıklarını ifade ederek, "UR-GE kapsamında ve BTSO'nun düzenlediği yurt dışı fuarlara katılmaya gayret ediyoruz. BTSO bizleri dünyaya açarak ufkumuzu genişletiyor. Fuarda birçok firma ile görüşmeler gerçekleştirdik. Biz buradaki temasların ileride ihracat olarak yansımasını hedefliyoruz." şeklinde konuştu. UR-GE Üyesi Kemal Tekin ise sektörün en büyük buluşmalarından birisi olan FABTECH'in katılımcı sayısının yüksek olması ve ürün yelpazesinin geniş olmasının büyük bir avantaj olduğunu ifade ederek, "BTSO'ya ve Ticaret Bakanlığına teşekkür ediyorum. Odamızın fuarda stant açması firmalar için büyük önem arz ediyor. Bu stantta birçok firma ile görüşme imkanımız oluyor. Bu fuar organizasyonları dünyayı daha iyi tanımamıza öncülük ediyor" şeklinde konuştu.

Fuarda BTSO'nun yanı sıra birçok Bursalı makine firması da stant açarak yeni teknolojilerini görücüye çıkardı. Uzun yıllardır fuara katılım sağlayan ERMAKSAN firmasının Genel Müdürü ve BTSO Meclis Üyesi Ahmet Özkayan, FABTECH fuarının oldukça büyük ve geniş bir yapıya sahip olduğunu ifade etti. Türkiye'nin makine sektöründe oldukça güçlü olduğunun altını çizen Özkayan, "Ülkemizin makine sektöründeki marka gücü dünyada çok ciddi bir yere sahip. Bu noktada kalite performansı çok iyi durumda. Bu gerçekten takdir görüyor. Türk makinesi dendiğinde firmalar gözü kapalı yatırım yapıyorlar. Çünkü referansları güçlü. Makine sektörümüz ABD'de çok güzel isim yapmış durumda. Fuarda katılım oldukça iyi. Çok fazla iş görüşmesi gerçekleştirdik. Fuardan sonra hızlı bir şekilde müşteri ziyaretlerimiz başlayacak. ABD bizim için çok önemli ve gelişen büyüyen bir destinasyon. ABD'ye yatırımlarımız ve ilgimiz de devam ediyor. BTSO da geniş bir heyetle fuara katılım sağladı. Odamızın ziyaretleri ve ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Fuarda stant açan firmalardan birisi olan Durma Makina'nın Kuzey Amerika Sorumlusu Yüksel Taşkın, fuara her sene katıldıklarını ifade ederek, "Her sene olduğu gibi fuardaki yerimizi aldık. 70 senelik bir şirketiz. Kuzey Amerika'da 7 senelik bir ofisimiz var. FABTECH Fuarı en büyük sac şekillendirme makinelerinin sunulduğu fuarlardan bir tanesi. Fuara sadece ABD değil, başka ülkelerden müşteriler geliyor. Binlerce fuara katılan şirket var. Her sene makinelerimizi fuara getirip müşterilerimizle buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA