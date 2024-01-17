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BTSO, Hindistan'da Ticaret Heyeti Düzenledi - Son Dakika
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BTSO, Hindistan'da Ticaret Heyeti Düzenledi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Hindistan'ın Rajkot kentinde düzenlenen Küresel Patidar İş Zirvesi ve Fuarı'na katılmak üzere 60 kişilik bir ticaret heyeti düzenledi. Heyet, inşaat, yapı malzemeleri ve diğer sektörlerden firmaların temsilcilerinden oluşuyordu. Hindistan'da gerçekleştirilen etkinlikte yoğun ilgi gören heyet, yeni işbirlikleri ve ihracat fırsatları için önemli görüşmeler gerçekleştirdi. BTSO, üyelerinin yeni pazarlara açılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor ve Hindistan, 2024 yılında ihracatta hedef ülkeler arasında yer alıyor.

BTSO, Hindistan\'da Ticaret Heyeti Düzenledi
17.01.2024 - 11:58,  Güncelleme: 11:59
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 2024 yılındaki ilk ticaret heyetini Hindistan'a düzenledi. İnşaat ve yapı malzemeleri başta olmak üzere farklı sektörlerden firmaların yer aldığı yaklaşık 60 kişilik BTSO heyeti, Hindistan'ın Rajkot kentinde düzenlenen Küresel Patidar İş Zirvesi ve Fuarı'na katıldı. İkili görüşmelerde yoğun ilgiyle karşılaşan heyet, yeni işbirlikleri ve ihracata yönelik önemli temaslarda bulundu.

BTSO, üyelerinin yeni pazarlara açılmaları amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı tarafından 2024 yılında ihracatta belirlenen "Hedef Ülkeler" arasında yer alan Hindistan, BTSO üyelerinin Asya pazarındaki yeni durağı oldu. İnşaat ve yapı malzemeleri, mobilya, otomotiv, tarım ve gıda ile turizm sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların yer aldığı yaklaşık 60 kişilik BTSO heyeti, Hindistan'ın Gujarat eyaletinin Rajkot kentinde düzenlenen Küresel Patidar İş Zirvesi ve Fuarı'na katıldı. Dünyanın en büyük nüfusu ve en büyük yedinci coğrafi alanına sahip ülkesi Hindistan'daki fırsatları değerlendirmeyi amaçlayan firmalar etkinlikte büyük ilgi gördü.

"Hindistanlı firmalar işbirliği için istekli"

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Hindistan'ın dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer aldığı söyledi. Hindistan'ın Türk iş dünyası için önemli fırsatlar barındırdığına dikkati çeken Şenocak, bu fırsatların iyi araştırılması gerektiğini vurguladı. Bu çerçevede büyük bir heyetle Hindistan'ın Gujarat eyaletinde düzenlenen Küresel Patidar İş Zirvesi ve Fuarı'na katıldıklarını kaydeden Şenocak, şu değerlendirmede bulundu: "Üyelerimiz, fuar çerçevesinde çok sayıda firma ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirme fırsatı buldu. Hindistanlı firmaların Türkiye ile iş yapma iştahlarının son derece yüksek olduğunu gördük. Özellikle inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe yeni işbirliklerinin geliştirilmesi noktasında faydalı bir program oldu."

Fuar ziyaretinin yanı sıra bölgedeki sanayi bölgelerini ve üreticileri de ziyaret ettiklerini paylaşan Şenocak, "Rajkot şehri özellikle seramik üretimi ile öne çıkıyor. Buradaki üreticiler Asya, Afrika ve Ortadoğu ile yoğun şekilde ticarette bulunsa da AB pazarında etkin değiller. Ülkemizi Avrupa'ya açılan bir kapı olarak değerlendiriyorlar. Bu konuda firmalarımızla işbirliği yapma konusunda çok istekliler. Rajkot ayrıca Hindistan'da yeni yapılanma bölgesi. Lüks yapılar ve konutlar inşa ediliyor. Türkiye ve Hindistan iş birliği potansiyelinin oldukça fazla olduğuna inanıyorum." dedi.

Küresel Patidar İş Zirvesi ve Fuarı'nda farklı sektörlerden bin firma stant açarken, fuara Türkiye'nin yanı sıra 30 ülkeden bin 100 iş profesyoneli katıldı. Dört gün süren etkinliği yaklaşık 1 milyon kişi ziyaret etti. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi BTSO, Hindistan'da Ticaret Heyeti Düzenledi - Son Dakika


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