BTSO'nun ihracattaki yeni durağı Özbekistan oldu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Türkiye'nin ihracata dayalı kalkınma hedefleri doğrultusunda hayata geçirdiği UR-GE projeleriyle sektörlere ivme kazandırmaya devam ediyor. Bursa iş dünyası temsilcileri bebe ve çocuk, inşaat, kimya ve asansör sektörleri özelinde gerçekleştirilen UR-GE faaliyetleri çerçevesinde Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Özbekistan ve çevre ülkelerden gelen iş insanlarının yoğun ilgisiyle düzenlenen B2B organizasyonlarında, 135 kişilik BTSO heyeti iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Ticaret Bakanlığı destekleriyle üyelerini ihraç pazarlarında daha güçlü bir konuma taşımayı hedefleyen BTSO, önemli bir yurt dışı programı daha gerçekleştirdi. Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, 76 firmadan 135 sektör temsilcisinin yer aldığı heyet ile köklü tarihi ve kültürel bağlarının bulunduğu kardeş ülke Özbekistan'da şimdiye kadar gerçekleştirilmiş en kalabalık organizasyonlardan birisine imza attı. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilen ikili iş görüşmesi organizasyonunda Bursalı firmalar, Özbekistanlı önemli alıcılarla bir araya geldi. Bursalı sektör temsilcileri, ürünlerini Özbekistanlı iş insanlarına tanıtma imkanı buldu.

Orta Asya'nın en büyük kenti Taşkent'te düzenlenen etkinliğe, Bebe ve Çocuk, İnşaat ve Yapı Malzemeleri, Asansör ve Kimya UR-GE proje üyesi firmalar katıldı. BTSO liderliğinde düzenlenen organizasyonla kentin 3 farklı lokasyonunda, UR-GE üyesi 76 firmadan 135 iş insanı Özbekistan ve yakın coğrafyadan gelen alıcılarla işbirliği masasında buluştu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, 135 kişilik bir heyet ile 5 UR-GE projesinin ortaklaşa yaptığı organizasyonun başarıyla gerçekleştiğini belirterek, "Firmalarımız ikili iş görüşmelerini çok verimli bir şekilde tamamladı. Taşkent'in merkezi bir bölge olması nedeniyle sadece Özbekistan değil çevre ülkelere de ciddi anlamda etkisi var. Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan başta olmak üzere diğer ülkelerden de önemli ziyaretler oldu. Orta Asya'nın merkezi konumunda yer alan Özbekistan, sektörler açısından önem teşkil ediyor. Bursa bir üretim şehri ve bunun anlam kazanması için ürettiğiniz ürünü diğer ülkelerdeki alıcılarla buluşturmanız gerekiyor. UR-GE projeleri de bunu sağlayan en önemli araç. Bu çerçevede projelerimize destek olan Ticaret Bakanlığı'na teşekkür ediyorum" dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, iki ülke arasındaki güçlü tarihi bağlarını ticaret ilişkileriyle çok daha güçlendirmek istediklerini ifade ederek, "Türkiye ile Özbekistan arasındaki dış ticaret hacmi 2021 yılında 3,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. İki ülke arasındaki 5 milyar dolar olan hedef çerçevesinde biz de çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşaat sektörümüz Özbekistan'da büyük fırsatlar elde etme şansına sahip. Burada UR-GE üyesi firmalarımıza Özbekistanlı iş insanlarının yoğun ilgisi oldu. İnşaat sektörüne dış pazarlarda alan bulmak için büyük bir çaba sarf ettik ve İnşaat ve Yapı Malzemeleri UR-GE projesi çerçevesinde ilk ikili iş görüşmelerimizi Özbekistan'da gerçekleştirdik" diye konuştu.

BTSO İnşaat Konseyi Başkanı ve BTSO Meclis Üyesi Ali Tuğcu, inşaat sektörünün dünya çapında bir başarıya sahip olduğunu kaydederek, "Diğer UR-GE projelerimiz ile burada olmamız aslında büyük bir sinerji oluşturdu. İnşaat sektörümüz gelişirken diğer sektörlerle beraber eşgüdümlü gelişmesi sürdürülebilir olması anlamında çok önemli. Özbekistan sadece mal satmak için değil burada üretim yapmak için de cazip bir ülke. Özbekistan'ın yakın bölgerine de ürünlerin satılabilme potansiyeli var. Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi olması dolayısıyla burada üretim yapmanın firmalara sağladığı birtakım avantajlar var. Bu çerçevede İnşaat sektörü de burada kendine önemli bir yer bulabilir" dedi.

BTSO Makine Konseyi Başkanı Cem Bozdağ, UR-GE faaliyetleri çerçevede Özbekistan'la olan dış ticaret hacmini geliştirebileceklerini belirterek, "UR-GE firmalarımız ve ülkemiz açısından verimli bir organizasyon oldu. Özbekistan büyük bir pazar ve biz de buradaki pazar potansiyelimizi geliştirmek istiyoruz. Mevcut olan potansiyelimizi daha yukarı taşımak adına UR-GE projelerimizi gerçekleştiriyoruz. UR-GE projelerimiz de alınan sonuçlar çok başarılı. Bu çerçevede Ticaret Bakanlığı'na ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BTSO Kimya Konseyi Başkanı ve Meclis Üyesi İlker Duran, Türkiye'nin ihracatta çok iyi bir performans gösterdiğini ve BTSO'nun da bu konuda çok önemli bir payı olduğunu ifade ederek, "Özellikle UR-GE projeleri ile Türkiye'ye örnek olacak uygulamaları BTSO öncülüğünde gerçekleştiriliyor. Özbekistan'a 4 farklı sektörden 5 ayrı UR-GE projemiz ile bir çıkarma yaptık. Biz de Kimya UR-GE proje üyesi firmalarımızla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdik. Özbekistan'ın Türkiye ile iş yapma potansiyeli çok yüksek" dedi. - BURSA