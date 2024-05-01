BTSO, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın 2025 yılında düzenleneceğini duyurdu - Son Dakika
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Ekonomi

BTSO, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın 2025 yılında düzenleneceğini duyurdu

BTSO, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı\'nın 2025 yılında düzenleneceğini duyurdu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nda, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF) 2025 yılında düzenleneceğini açıkladı. Kuş ayrıca, BTSO'nun iştiraki olan KFA Fuarcılık firmasının başarılı organizasyonlarından bahsetti ve Bursa'nın ekonomik potansiyelini değerlendirdi.

01.05.2024 15:03
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Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) Nisan Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF) 2025 yılının temmuz ayında düzenleneceğini söyledi.

BTSO Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ali Uğur Başkanlığında Oda Hizmet Binası'nda düzenlendi. Meclis toplantısında konuşan BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, "Bugüne kadar dünyanın dört bir yanında düzenlenen 200'den fazla yurt dışı iş gezisine 7 bin 500'ü aşkın üyemizi taşıyan KFA Fuarcılık firmamız, başarısını milli katılım düzenleme yetkisiyle de taçlandırdı. Yurt içi fuar organizasyonlarıyla faaliyet alanını genişleten KFA Fuarcılık firmamız, bugün gıda sektöründe food point, bebe-çocuk konfeksiyonu sektöründe Junioshow, tekstil sektöründe Bursa Textile Show ve ev tekstili sektöründe dünyanın en büyük buluşmalarından biri olan HOMETEX fuarlarını başarıyla gerçekleştiriyor" dedi.

Bu yıl 21-25 Mayıs tarihleri arasında on binlerce ziyaretçinin katılımıyla İstanbul'da düzenlenecek olan HOMETEX fuarının da yine KFA Fuarcılık organizasyonuyla yapılacağını ifade eden İsmail Kuş, "Yurt dışı iş gezileriyle binlerce iş insanımıza ihracatın kapılarını açan, on binlerce yabancı alıcıyı sektörlerimizle buluşturan KFA Fuarcılık, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Sadece ülkemizin değil, dünyanın da en büyük savunma sanayi fuarı olan IDEF, artık KFA Fuarcılık organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek" diye konuştu.

"Bursa ve Türkiye için değer üretmeyi sürdüreceğiz"

BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, yerel seçimlerin geride kalmasıyla birlikte 4 yıllık seçimsiz bir dönemin başladığını ifade etti. Bu dönemi, enflasyonu kontrol altına almış, sürdürülebilir büyüme ve nitelikli dönüşüm hamleleriyle hedeflerine odaklanan bir ekonominin yeniden inşa edilmesi adına büyük bir fırsat olarak gördüklerini söyleyen Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, "Özellikle keskin virajlardan geçtiğimiz bir dönemde üretim gücümüzün korunması ve firmalarımızın ayakta kalması kritik öneme sahip. Aynı şekilde katma değeri yüksek yatırımlar için gerekli altyapının hazırlanması, yeşil ve dijital dönüşümün hızlandırılması da iş dünyamızın öncelikli beklentileri arasında bulunuyor. Üretimin ve ihracatın akılcı politikalarla desteklendiği, yeşil ve dijital dönüşümün gerçekleştiği, katma değerli üretimin ve nitelikli istihdamın sağlandığı bir ekonomi modeli için kararlılıkla çalışmak zorundayız. Bizler de iş dünyası temsilcileri olarak ölçek ekonomisine uygun yatırım alanlarımız, organize ve serbest ticaret bölgelerimiz, lojistik merkezlerimiz ve nitelikli insan kaynağımızı geliştirerek Bursa'mız ve ülkemiz için değer üretmeyi sürdüreceğiz" dedi.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Bursa'nın, Avrupa'ya olan yakınlığı, imalat sanayisindeki tecrübesi ve nitelikli insan kaynağı ile çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Son yıllarda küresel tedarik zincirlerinin yakın coğrafyalara kaymasıyla daha da güçlenen bu potansiyelin harekete geçirilmesini hedeflediklerini söyleyen Meclis Başkanı Uğur, "Bu kapsamda özellikle üretim merkezi konumundaki Bursa'da pazarlama anlamında kat etmemiz gereken daha çok mesafe olduğunun farkındayız. Odamızın fuarcılık vizyonu doğrultusunda yapılan çalışmalar da bu yönde atılan en güçlü adımlardır. Odamızın iştiraki olarak faaliyetlerini sürdüren KFA Fuarcılık bu anlamda çok değerli çalışmalar gerçekleştiriyor. Sektörleri harekete geçiren ve ekonomiyi canlandıran uluslararası düzeydeki organizasyonlar, Bursamızın ve ülkemizin tanıtımında da kritik önem taşıyor. Fuarcılık alanında her yıl biraz daha yukarı taşıdığımız başarı çıtasını inşallah sizlerin ve sektörlerimizin destekleri sayesinde çok daha yüksek bir noktaya yükselteceğimize inanıyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi BTSO, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın 2025 yılında düzenleneceğini duyurdu - Son Dakika

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