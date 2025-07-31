BTSO ve Keles'ten Bilim İş Birliği - Son Dakika
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Ekonomi

BTSO ve Keles'ten Bilim İş Birliği

BTSO ve Keles\'ten Bilim İş Birliği
31.07.2025 13:17
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BTSO, Keles'teki öğrenciler ve öğretmenlere bilim merkezlerini tanıtacak iş birliği protokolü imzaladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Keles Kaymakamlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Keles'te görev yapan öğretmenler ve eğitim gören öğrenciler GUHEM başta olmak üzere BTSO'nun bilim, teknoloji ve üretim odaklı merkezlerini yakından tanıma imkanı bulacak. Bilim, teknoloji ve üretim kültürünün geleceğini inşa etmeyi hedeflediklerini belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Ülkelerin kalkınması ve sürdürülebilir büyümesi, bilim, teknoloji ve üretim kültürünü benimsemiş nesillerle mümkün." dedi.

BTSO, kent merkezine uzak bölgelerdeki öğrencilerin bilim ve teknolojiye erişimini artırmak amacıyla Keles Kaymakamlığı ile iş birliği protokolüne imza attı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile Keles Kaymakamı Muhammed Ali Yolal'ın imzaladığı protokol kapsamında, Keles'te devlet okullarında görev yapan öğretmenler ile öğrenim gören öğrenciler, Avrupa'nın en büyük uzay havacılık ve eğitim merkezi GUHEM başta olmak üzere BTSO tarafından hayata geçirilen Model Fabrika, Enerji Verimliliği Merkezi (EVM), BUTEKOM ve yenilikçi üretim tesislerine yapılacak ziyaretlerle bilim, teknoloji ve üretim ekosistemini yakından tanıma fırsatı yakalayacak.

Geleceği inşa etme sorumluluğumuz var"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, bilim, teknoloji ve üretim kültürünün geleceğini inşa etmekten de sorumlu olduklarını belirterek, "Ülkelerin kalkınması ve sürdürülebilir büyümesi, bilim, teknoloji ve üretim kültürünü özümsemiş nesillerle mümkün. Bursa iş dünyası olarak bizler, sadece üretmeyi değil, aynı zamanda geleceği de inşa etmeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz vizyon projelerimizi, kentimizin her köşesindeki çocuklarımız ve gençlerimizle buluşturmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, ülkemizin yarınlarını şekillendirecek olanlar bugünün öğrencileridir. Onlara ilham vermek, ufuk açmak ve yeteneklerini keşfetmelerine imkan sunmak en büyük görevimizdir." ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerimize uzay ve havacılık vizyonu kazandıracak"

Keles Kaymakamı Muhammed Ali Yolal da BTSO'nun vizyon projelerinin öğrencilerin ufkunu açacağını söyledi. Yolal, "Keles'te yaklaşık 800 öğrencimiz var. İlçemiz kent merkezine uzak bir konumda. Bu nedeniyle öğrencilerimiz bazı sosyal etkinliklerden de uzak kalıyor. BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay'dan, GUHEM'e öğrencilerimizin ücretsiz ve randevusuz girişi konusunda destek istedik. GUHEM'in, öğrencilerimize uzay ve havacılık alanında vizyon katacağına inanıyorum. Bu kapsamda BTSO ile iş birliği protokolümüzü imzaladık. Destekleri için Sayın İbrahim Burkay'a çok teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

GUHEM Dünyanın Sayılı Merkezleri Arasında

Eğitim ve deneyim odaklı bir bakış açısı ile kurgulanan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi - GUHEM, 154 interaktif eğitim düzeneği, havacılık eğitim merkezi, uzay inovasyon laboratuvarı, kimya ve biyoloji laboratuvarı, matematik, robotik kodlama, uzay, havacılık atölyeleri ile yılda ortalama 1 milyon ziyaretçi ağırlıyor. Protokol kapsamında öğrenciler, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ilk 5 uzay ve havacılık merkezlerinden biri olan GUHEM'in yanı sıra, yalın üretim teknikleriyle firmaların verimliliğini artıran Model Fabrika, sanayide enerji verimliliği uygulamalarına rehberlik eden Enerji Verimliliği Merkezi (EVM) ve ileri malzeme teknolojilerinde Ar-Ge ve inovasyonu teşvik eden BUTEKOM'u inceleme fırsatı yakalayacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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