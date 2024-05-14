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Ekonomi

BTÜ Öğrencisinin Yüksek Lisans Teziyle Geliştirilen Buluş Uluslararası Patent Aldı

BTÜ Öğrencisinin Yüksek Lisans Teziyle Geliştirilen Buluş Uluslararası Patent Aldı

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencisi Seher Cihan Usul'un yüksek lisans tezinden yola çıkılarak geliştirilen 'lif kompozisyon analiz metodu', Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kenan Yıldırım tarafından uluslararası ölçekte tescillendi. Bu buluş sayesinde kumaşların türü kısa sürede ve düşük maliyetle analiz edilebilecek, gümrük denetimleri hızlanacak ve firmaların mal temini kolaylaşacak.

14.05.2024 11:18
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Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencilerinden Seher Cihan Usul'un yüksek lisans tezinden yola çıkılarak Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kenan Yıldırım tarafından geliştirilen "lif kompozisyon analiz metodu" uluslararası ölçekte tescillendi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, söz konusu bilimsel çalışma sayesinde kumaşların türü çok kısa sürede düşük maliyetle analiz edilebilecek. Böylece gümrük girişlerindeki tekstil denetimlerinin süre bakımından kısalması ve firmaların mal temininin kolaylaşması mümkün olacak.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescillenen buluş, ABD Patent ve Marka Ofisince (USPTO) de tescil edilerek tamamı BTÜ'ye ait ilk uluslararası patent alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yıldırım, bu buluşun rekabetçiliğin korunması ve güçlendirilmesi için elzem bir konu olan yeşil mutabakata uygun test ve analiz metodu olduğunu bildirdi.

Mevcut şartlarda 2 gün süren kompozisyon analiz işleminde hipoklorit ve sülfürik asit gibi çözücülerin kullanımının doğaya zarar verdiğine işaret eden Yıldırım, "Yaklaşık 3 litre suyun kullanıldığı bu analizde, yüksek oranda elektrik enerjisi tüketiliyor. Analizin sonuç tekrarlanabilirliği ise yeni geliştirilen metottan daha düşük." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Yıldırım, bu testin gümrük müdürlükleri ve valilikler tarafından çok sık kullanıldığını belirtti.

Valiliklerin piyasadaki tekstil ürünlerinin etiket doğruluğunun denetimi amacıyla bu testten yararlandığı bilgisini veren Yıldırım, gümrüğe gelen her tekstil ürününün kumaş türü tespit edilerek ona göre vergilendirme yapıldığını ifade etti.

Geliştirdikleri yöntemin avantajlarına değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Mevcut test 2 gün sonunda sonuç verebildiği için gümrüklerde ciddi yoğunluk oluşuyor ancak bizim geliştirdiğimiz test metodu yarım saat içinde sonuç vereceği için ithalat süreci kısalacak, firmaların mal temini kolaylaşacak ve ucuzlayacak. Mevcut analiz, sonuç tekrarlanabilirliğinin düşük olması nedeniyle taraflar arasında ihtilafa neden oluyordu. Bizim buluşumuz bu sorunu da ortadan kaldırıyor. Tekstil üreticileri, etiket bilgisi için tüm kumaşlara kompozisyon analizi yaptırmak zorunda. Geliştirilen ve patentlenen bu metot dünyada ilk. Devlet organlarının denetim süreçlerinde etiketteki bilgilerin doğruluğunun belirlenmesi analizlerinde, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu, Kredi ve Yurtlar Kurumu gibi devlet kurumları ile büyük ölçekli özel kuruluşların alım satım sürecinde ürünün şartnameye uygunluğunun belirlenmesinde lif kompozisyonu parametrelerinin belirlenmesinde de kullanılabilmektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BTÜ Öğrencisinin Yüksek Lisans Teziyle Geliştirilen Buluş Uluslararası Patent Aldı - Son Dakika

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