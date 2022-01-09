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Tirsi balığı, ucuz fiyatı ve lezzetiyle tezgahları süslüyor - Son Dakika

Tirsi balığı, ucuz fiyatı ve lezzetiyle tezgahları süslüyor

09.01.2022 11:07

Tirsi balığı, ucuz fiyatı ve lezzetiyle tezgahları süslüyorDÜZCE Özellikle Karadeniz'de görülen, Akdeniz, Ege ve Marmara denizlerinde de sıklıkla karşılaşılan 'tirsi balığı', hem lezzeti hem de ucuz fiyatıyla dikkat çekiyor.

Tirsi balığı, ucuz fiyatı ve lezzetiyle tezgahları süslüyor

DÜZCE Özellikle Karadeniz'de görülen, Akdeniz, Ege ve Marmara denizlerinde de sıklıkla karşılaşılan 'tirsi balığı', hem lezzeti hem de ucuz fiyatıyla dikkat çekiyor. 'Mangal söndüren' olarak bilinen, kılçıklarıyla birlikte yenilebilen tirsi balığı, Düzce'de tezgahları süslüyor.

Karadeniz bölgesinde hamsi tezgahlardan kaybolurken, vatandaşların tercihi ise diğer balık türlerinden yana oldu. Düzce'de de tezgahlar çeşit çeşit balık türleriyle süslenirken, tirsi balığı ise damak çatlatan lezzetler arasında yer aldı. Balıkçı Hülya Kılıç, vatandaşlar tarafından pek bilinmeyen tirsi balığını, kilosu 10 TL'den tezgahına koydu. Hem lezzeti hem de ucuz fiyatıyla dikkat çeken tirsi balığı, vatandaşlar arasında 'mangal söndüren' olarak biliniyor.

"Mangal söndüren balık"

Tirsi balığıyla ilgili bilgiler veren balıkçı Hülya Kılıç, "Tirsi, deniz balığı olarak biliniyor. İstavrit ile karıştırılan bir balık. İstavritin daha irisi olarak bilinir. Tirsi, biraz daha ince kılçıkları olan ama kılçıklarıyla da yenilebilen bir balık. Çok yağlıdır. Halk dilinde de 'mangal söndüren balık' olarak biliniyor. Bazı balıkçılar ada lüferi diye satıyorlar ama asla ada lüferi ile alakası yok" ifadelerini kullandı.

"İstavritin arasına karışıyor"

Vatandaşların tirsinin lezzetini bilmediğini fakat çok lezzetli bir balık olduğunu dile getiren Kılıç, "Tirsi aslında çok lezzetli bir balık. Kızartması da olur ama çok az yağ konulması gerekir. Genelde fırın veya mangalda daha uygun bir balık çeşidi. Denizlerimizde var ama insanlarımız tirsi balığını çok bilmiyor. Aslında gayet güzel ve lezzetli bir deniz balığı. Türkiye'nin denizlerinde de bu balık çıkıyor. Diğer balıklarla eş değer görülmüyor sanırım ama aslında çok lezzetli bir balık. Mesela istavrit satıyoruz. Kasaların içerisinden tek tük tirsi çıkıyor. İnsanlar evlerinde tesadüfen tirsi balığını yediği zaman, 'İstavritin içerisinden çıkan o balıktan varsa ondan alayım, çok lezzetliymiş' diyor" şeklinde konuştu.

"İnsanlar tirsi balığını öğrendi"

Balık sezonunda hamsiden umduğunu bulamayanlara çeşitli balık türleri sunduklarını ve istavriti vatandaşlara alıştırdıklarını belirten Hülya Kılıç, "Vatandaşlar balığı yediği zaman lezzetini fark ediyor ve tirsi istiyorlar. Böyle böyle vatandaşları alıştırdık. Şimdi kasayla kiloyla getirip vatandaşlara ulaştırıyoruz. İnsanlar tirsi balığını öğrendi. Her balığın lezzeti farklıdır. Tamam hepsi denizden çıkıyor ama hiçbirinin lezzeti hiç birine benzemiyor. Çinekop çok lezzetli bir balık, bu da onun tarzında bir balık" dedi.

"Tavsiye üzerine alıyoruz"

Tirsi balığını ilk defa alan müşteri Mahmut İnci ise "Arkadaşlar tirsi balığını tavsiye ettiler, biz de ilk kez alıyoruz. Deneyeceğiz, bakacağız inşallah beğeniriz. Beğenirsek yine almaya devam ederiz. Balıkçıdan da tirsi ile ilgili bilgi aldık. O da, çinekopa benzediğini söyleyerek, bizi ikna etti. Balığı tavada ve yağda yapmayı severiz. Bu balığı da o şekilde yapacağız" şeklinde konuştu.

Tirsi balığı, ucuz fiyatı ve lezzetiyle tezgahları süslüyor
Tirsi balığı, ucuz fiyatı ve lezzetiyle tezgahları süslüyor
Tirsi balığı, ucuz fiyatı ve lezzetiyle tezgahları süslüyor
Tirsi balığı, ucuz fiyatı ve lezzetiyle tezgahları süslüyor
Tirsi balığı, ucuz fiyatı ve lezzetiyle tezgahları süslüyor
Tirsi balığı, ucuz fiyatı ve lezzetiyle tezgahları süslüyor
Tirsi balığı, ucuz fiyatı ve lezzetiyle tezgahları süslüyor
Tirsi balığı, ucuz fiyatı ve lezzetiyle tezgahları süslüyor
Tirsi balığı, ucuz fiyatı ve lezzetiyle tezgahları süslüyor
Tirsi balığı, ucuz fiyatı ve lezzetiyle tezgahları süslüyor
Tirsi balığı, ucuz fiyatı ve lezzetiyle tezgahları süslüyor

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Karadeniz, Akdeniz, Marmara, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tirsi balığı, ucuz fiyatı ve lezzetiyle tezgahları süslüyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tirsi balığı, ucuz fiyatı ve lezzetiyle tezgahları süslüyor - Son Dakika
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