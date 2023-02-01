Bu gece itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 2 kuruş indirim gelmesi bekleniyor

İki grubu işaret eden Akşener'den iktidara EYT çağrısı: Bir an önce haklarını verin

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BU GECE YARISI İNDİRİM GELİYOR

2 Şubat Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 2 kuruş indirim bekleniyor.

İSTANBUL'DA 22 LİRA 19 KURUŞTAN SATILACAK

İndirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 22 lira 19 kuruştan, Ankara'da ise 22 lira 52 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.