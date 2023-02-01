Bu gece itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 2 kuruş indirim gelmesi bekleniyor - Son Dakika
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Bu gece itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 2 kuruş indirim gelmesi bekleniyor

01.02.2023 10:18

Rusya-Ukrayna arasındaki devam eden savaş brent petrol fiyatlarında dalgalanmaya sebep olurken, benzin ve motorin fiyatlarında da zam ve indirim haberleri art arda geliyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 2 kuruş indirim gelmesi beklenirken, fiyat düşüşüyle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 22 lira 19 kuruştan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BU GECE YARISI İNDİRİM GELİYOR

2 Şubat Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 2 kuruş indirim bekleniyor.

İSTANBUL'DA 22 LİRA 19 KURUŞTAN SATILACAK

İndirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 22 lira 19 kuruştan, Ankara'da ise 22 lira 52 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

YORUMLAR (1)
  • Ahmet yilmaz: Seçim cambazlığı hele siz bunların yeniden seçildiğini görün fahiş zamlar ekonomik çöküş kaçınılmaz olacak Cevap Yaz 5 9 Yayından Kaldır
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İstanbul, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu gece itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 2 kuruş indirim gelmesi bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu gece itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 2 kuruş indirim gelmesi bekleniyor - Son Dakika
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