Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 46 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 38 lira 37 kuruşa, Ankara'da ise 39 liraya satılacak.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.
Son Dakika › Ekonomi › Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 46 kuruş zam gelmesi bekleniyor - Son Dakika