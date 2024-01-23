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Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 46 kuruş zam gelmesi bekleniyor - Son Dakika
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Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 46 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 46 kuruş zam gelmesi beklenirken, fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 38 lira 37 kuruştan, Ankara'da ise 39 liradan satılacak.

23.01.2024 - 09:13,  Güncelleme: 09:18
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

İSTANBUL'DA BENZİN 38 LİRAYI AŞACAK

Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 46 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 38 lira 37 kuruşa, Ankara'da ise 39 liraya satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 46 kuruş zam gelmesi bekleniyor
YORUMLAR (8)
  • barbaros hayrettin paşa: Ülkem nezaman düzelecek hergeçen gün dünümüzü arar olduk doların benzinin düştügünü göremeyecekmiyiz sebep ne Yanıtla 0 47
  • Oktay KUŞÇU: Ne düzelmesi ülkeyi felakete sürükleyip kaçacaklar millet halen oy versin bu daha iyi günlerimiz!!! 7 35
  • Serkan Basar: eeeee turistik uzay gezisinin de masraflarının bir şekilde çıkması lazım değilmi :) Yanıtla 2 36
  • Necati Kaya: Burada serzenişte bulunupta seçim zamani beyini otomatiğe bağlayip oyunu yine bu zihniyete verene az bile.Benzin 100 tl olması lazım. Emekli maaşıda çok vermişler. 5000 tl nelerine yetmiyor. Yanıtla 2 34
  • Ahmet Demir: ver coşku ile mehteri Yanıtla 0 29
  • Şevki Sünger: bize az bile Yanıtla 0 13
  • Mustafa POLAT: Şu arada zırt pırt çıkan imamlardan daha derin dini bilgiye sahip yorumcuların yorumlarını merak ediyorum. Yanıtla 0 5
  • tolga karabulut: SEÇİMDEN HEMEN SONRA İLK HAFTA SİZ GÖRÜN CURCUNAYI DOLARI BIRAKCAKLAR HALIYLE FIRLIYCAK MAZOT BENZIN 50/60 TL KISA DÖNEMDE BUNLARIN HEPSİ BEN EKONOMISTIM DİYENIN YUZUNDEN HALKIMIZ DA SEÇTİ YANİ DAHA İYİ GÜNLER :) Yanıtla 0 4

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SON DAKİKA: Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 46 kuruş zam gelmesi bekleniyor - Son Dakika
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