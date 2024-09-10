Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor

Ekonomi

Narin\'in akrabalarından tehdit! "Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor"

Olaydan paçayı sıyıracağını düşünen adam bir şeyi hesaba katmadı

Sahaya giren teknik direktör, bir savunma oyuncusu gibi rakip takımın golünü engelledi

Narin, bilmemesi gereken bir şeyi gördüğü için öldürülmüş

Ronaldo\'nun emekliliğiyle ilgili çok konuşulacak itiraf

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BU GECE İNDİRİM BEKLENİYOR

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim gelmesi beklenirken, pompaya yansıyacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 41 lira 67 kuruş, Ankara'da ise 42 lira 17 kuruş olarak satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.