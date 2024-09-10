Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor

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Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor. Fiyatların düşmesiyle birlikte motorinin litresi İstanbul'da 41 lira 67 kuruş, Ankara'da ise 42 lira 17 kuruştan satılacak.

10.09.2024 09:54
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BU GECE İNDİRİM BEKLENİYOR

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim gelmesi beklenirken, pompaya yansıyacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 41 lira 67 kuruş, Ankara'da ise 42 lira 17 kuruş olarak satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor

Brent Petrol, İstanbul, Ekonomi, Finans, Ankara, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mehmet Aytekin: İndirim gelir eleştir zam gelir eleştir başka yerde yaşayın işinize gelmiyosa 5 15 Yanıtla
  • bülent C.: Cuma günü 2 tl zam gelecek o zaman 19 1 Yanıtla
  • sehmus fatih: 3 gün sonra seyredelim indirim mi bindirim mi 17 2 Yanıtla
  • Mehmet: habere bak hele 7 tl den 47 cıktı 1 tl indirim olacak dünyaya yaydılar haberi 15 2 Yanıtla
  • Nuri Varol: zenginin yatinda teknesinde kaç tl çiftçinin üreticinin nakliyecinin alisi kaç para onuda aciklayin 16 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: iyi haber 3 12 Yanıtla
  • Melih Babaoglu: Sabit kalsa Kafamız karışiyor merak ettim hangi ülkelerde. Mazot indi bindi var 10 0 Yanıtla
  • Mert Pktkn: Brent petrol son “bir senenin” en düşük seviyesinde. 71 dolara kadar düştü! Millete reva gördükleri indirim 1,5 lira! Ayıptır be! 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor - Son Dakika
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