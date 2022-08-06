Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 7,01 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF ise yüzde 0,61'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,049114 -7,01 QNB Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu 1,001444 -1,46 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,025287 -1,42 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,115889 -1,07 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,086750 -0,96 Deniz Port. Borç. Araç. Fonu 0,032611 -0,82 Ziraat Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu 1,025565 -0,74 Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu 1,799553 -0,66 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 3,099676 -0,49 Oyak Portföy İkinci Değ. Fon 0,037842 -0,26 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,016750 -0,61 NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF 0,019437 -0,04 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)