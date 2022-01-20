Üye Girişi
Bu ilçelerde aidatlar kiradan bile pahalı! Site sakinleri sokağa döküldü - Son Dakika

Bu ilçelerde aidatlar kiradan bile pahalı! Site sakinleri sokağa döküldü

20.01.2022 12:10
Bu ilçelerde aidatlar kiradan bile pahalı! Site sakinleri sokağa döküldü

Türkiye Tesis Yöneticileri Fedarasyonu (TEYFED) İstanbul'da en yüksek aidat bedellerinin Sarıyer, Ortaköy ve Beşiktaş'ta olduğunu açıkladı. İstanbul'da bazı sitelerde aidatlar 8 bin liraya kadar çıktı.

Türkiye Tesis Yöneticileri Fedarasyonu (TEYFED), aidat konusuna değindi. TEYFED Genel Başkanı Yahya Sağır ise "aidatlar 2 bin liradan başlıyor 8 bin liralara kadar çıkıyor" dedi.

"AİDATLAR 2 BİN LİRADAN BAŞLIYOR 8 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR"

İstanbul'da bazı sitelerde aidatlar 8 bin liraya kadar çıktı. Türkiye Tesis Yöneticileri Fedarasyonu (TEYFED) İstanbul'da en yüksek aidat bedellerinin Sarıyer, Ortaköy ve Beşiktaş'ta olduğunu açıkladı. Buralardaki sitelerde aidatların 8 bin liraya kadar çıktığını belirten TEYFED Genel Başkanı Yahya Sağır, "Geçen yıl ile bu yılı kıyaslarsak Tuzla'da aidat 150 liraydı, bu sene 350 liralara çıktı. Kartal'da aidat 450 ile 500 lira arasındaydı, şu anda 750-800 lira arasında. Bugün İstanbul'un en yüksek aidat toplanılan yerleri Sarıyer, Ortaköy ve Beşiktaş. O bölgelerde de aidatlar 2 bin liradan başlıyor 8 bin liralara kadar çıkıyor" dedi.

İstanbul'da bazı sitelerin sakinleri aidatlara yapılan zamlara tepki gösterip, eylemler yaptı. İstanbul'da bazı sitelerde aidatlar 8 bin liraya kadar çıkabiliyor. TEYFED verilerine göre, en yüksek aidat Sarıyer, Ortaköy ve Beşiktaş'taki sitelerde alınıyor. Buralardaki sitelerde 2 bin ile 8 bin lira arasında aidatlar alınıyor. Tuzla'da aidatlar 350 lirayken yeni yapılan zamlarla 350 liraya çıktı. TEYFED Genel Başkanı Yahya Sağır, İstanbul genelinde aidat ücretlerinin yüzde 40 ile 50 arasında arttığını açıkladı.

"İSTANBUL GENELİNDE YAKLAŞIK YÜZDE 40-45 ZAM SÖZ KONUSU"

TEYFED Genel Başkanı Yahya Sağır "Aidatların neden arttığından başlamamız gerekiyor. Bugün asgari ücrete yüzde 50 gibi bir zam geldi. Elektriğe yüzde 125 zam geldi. Bütün sitelerde kullanılan malzemelere de zam geldi. Bugün aidat oranlarına baktığımızda İstanbul genelinde ortalama yüzde 40-45 arasında zam var. Sitelerde verilen hizmetlerin yanı sıra bir de bakım bedelleri var" sözlerine yer verdi. Ayrıca Yahya Sağır, "Geçen sene ile bu seneyi kıyaslarsak; Tuzla'da aidat 150 liraydı, bu sene 350 liralara çıktı. Kartal'da aidat 450 ile 500 lira arasındaydı şu anda 750-800 TL arasında. Bugün İstanbul'un en yüksek aidat toplanılan yerler Sarıyer, Ortaköy ve Beşiktaş. O bölgelerde de aidatlar 2 bin liradan başlıyor 8 bin liralara kadar çıkabiliyor. Üsküdar- Çamlıca bölgesinde de yüzde 50 gibi arttı. Üsküdar, Çamlıca, Kadıköy bölgesinde ortalama aidat 350 lira bandından başlayıp, 850-1300 liraya kadar çıkabiliyor. Aidatları kira ile endekslersek yanılırız. Aidatları çalışan ve gelen zamlarla endekslememiz gerekiyor" diye konuştu.

"AİDATLARIMIZ ÇOK YÜKSEK GELİYOR"

Beylikdüzü'nde bir sitede oturan ve 800 lira aidat verdiğini dile getiren Sevda Demircan "Her sitede olduğu gibi bir sorun yaşıyoruz. Aidatlarımız çok yüksek geliyor. Birçok insandan duyuyorum. Herkesin aidatı çok yüksek ve biz bu paraların nereye gittiğini şeffaf şekilde görmüyoruz. Böyle sorunlar yaşıyoruz. Ben bir daha asla sitede oturmayı düşünmüyorum" dedi.

Kilyos'ta bir sitede yönetici olan Celal Bilgen ise "Yapılacak olan artışa zam demeyelim, zamana uyma diyelim. Bizim sitemizde yaklaşık 38 kişi çalışıyor. Bunun 21'i güvenlikçi. 38 çalışanın içinde çöp toplayan var, bahçe işlerine bakanı var, elektrik ve su tesisatına bakanları var. Asgari ücret ne oldu? Arttı. Güvenlik içinde yaşıyorsan ve evden çıktığında siteyi tertemiz buluyorsan, bunun bir bedeli var. Bunun bedelinin adına da aidat diyorlar. Burada metrekareye göre aidatlar değişiyor. En düşüğü bin 765 lira. Bu rakama daha zamlar uygulanmadı. Nisan'daki genel kurulda yeni aidatlar belirlenecek" ifadesine yer verdi.

YORUMLAR
500

Beşiktaş, Sarıyer, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu ilçelerde aidatlar kiradan bile pahalı! Site sakinleri sokağa döküldü - Son Dakika Ekonomi


HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyon'da! HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyon'da!         
12:58
Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı         
12:48
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dünyada ilk! BioNTech üzerine TURKOVAC çalışmasını başlatacağız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dünyada ilk! BioNTech üzerine TURKOVAC çalışmasını başlatacağız         
12:25
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için net tarih: Mayısta Meclis'te Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için net tarih: Mayısta Meclis'te         
12:14
Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti         
11:36
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti         
09:56
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti         
09:35
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi         
08:24
Yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu yeniden ulaşıma açıldı Yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu yeniden ulaşıma açıldı         
18:47
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek         
16:44
Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24

Son Dakika Haberleri
12:57 HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyon'da!
12:48 Anne "yaşlı ama kral dedi"! 11 yaşındaki kızını Adnan Oktar ile evlenmeye zorladı
12:47 Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı
12:42 Vatandaştan çaldıkları paraları alkol banyosu yaparak yemişler
12:25 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dünyada ilk! BioNTech üzerine TURKOVAC çalışmasını başlatacağız
12:14 Yarı yarıya zamlandı! İstanbul'da site aidatları 8 bin liraya kadar çıktı
12:14 Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için net tarih: Mayısta Meclis'te
12:10 Bu ilçelerde aidatlar kiradan bile pahalı! Site sakinleri sokağa döküldü
12:05 Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz
12:01 Bilim insanları "kıyamet saati"ni 75. kez uygulamaya sokuyor! Geçtiğimiz sene felakete en çok yaklaşılan zamanı göstermişti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 13:05:37. #1.12#
SON DAKİKA: Bu ilçelerde aidatlar kiradan bile pahalı! Site sakinleri sokağa döküldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement