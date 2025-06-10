Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına da yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan indirimlerin ardından, bu kez benzin grubuna zam bekleniyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 14 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 TL civarında zam yapılması öngörülüyor. Herhangi bir ani düşüş yaşanmadığı takdirde, fiyat artışı pompaya yansıyacak.
14 Mayıs'ta benzine 1 lira 47 kuruş zam gelmiş ve fiyat 46,78 TL seviyesine yükselmişti. Son olarak 7 Mart'ta yapılan 2 lira 6 kuruşluk indirim ise vatandaşlara bir nebze nefes aldırmıştı.
Türkiye'de akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatı üzerinden hesaplanıyor. Bu fiyata ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında açıklanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kuru esas alınarak oluşturuluyor.
Son Dakika › Ekonomi › Bu kez indirim değil zam! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor - Son Dakika
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