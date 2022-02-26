Bu konferans ile iki ülke arasındaki ticaret daha da güçlenecek - Son Dakika
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Bu konferans ile iki ülke arasındaki ticaret daha da güçlenecek

26.02.2022 17:08
Bu konferans ile iki ülke arasındaki ticaret daha da güçlenecek

SANKON ve Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği işbirliği ile düzenlenen 'Türkiye Kırgızistan İş Formu Konferansı' yoğun katılımla gerçekleşti.

SANKON ve Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği işbirliği ile düzenlenen 'Türkiye Kırgızistan İş Formu Konferansı' yoğun katılımla gerçekleşti. Konferansta 400'den fazla şirketi temsilen konuşan SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, "Türk şirketleri olarak her iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerine katkı sağlamak amacıyla Kırgız şirketleriyle işbirliğine hazırız" dedi.

Türkiye-Kırgızistan arasındaki ticari işbirliklerinin daha da artırılması amacıyla Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) ile Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği işbirliğince düzenlenen 'Türkiye Kırgızistan İş Formu Konferansı' Ankara'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Her iki ülkeyi de farklı sektörlerden çok sayıda yatırımcı temsil etti. Açılış ve protokol konuşmalarıyla başlayan konferansta 400 den fazla şirketle temsilen konuşan SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Türk şirketleri olarak her iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerine katkı sağlamak amacıyla Kırgız şirketleriyle işbirliğine hazır oldukların söyledi. Cevahiroğlu, ayrıca Kırgızistan'ın kalkınmasına yönelik projelerinde inşaat, enerji, teknoloji ve sağlık gibi sektörlerde görev yapmaya hazır olduklarının da altını çizdi.

"Türkiye Kırgızistan ilişkileri çok eski tarihlere dayanmaktadır"

Türkiye-Kırgız İş Formu Konferansı'nın açılış konuşmasını Kırgız Devleti adına Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev yaparak SANKON'a teşekkür etti. Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, iki ülkenin ilişkilerinin eski tarihlere dayandığını ve bu ilişkinin her geçen gün güçlendiğini vurguladı. Ömüraliyev, salonda bulunan 400'den fazla Türk şirketine Kırgız Devletinin yatırım olanakları hakkında güncel bilgiler vererek yatırım yapmaya davet etti. - İSTANBUL

Bu konferans ile iki ülke arasındaki ticaret daha da güçlenecek
Bu konferans ile iki ülke arasındaki ticaret daha da güçlenecek
Bu konferans ile iki ülke arasındaki ticaret daha da güçlenecek

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Kırgızistan, Türkiye, Ankara, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bu konferans ile iki ülke arasındaki ticaret daha da güçlenecek - Son Dakika


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