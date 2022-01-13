Üye Girişi
Bu lahmacun hem ucuz hem de sağlıklı - Son Dakika

Bu lahmacun hem ucuz hem de sağlıklı

13.01.2022 09:59
Bu lahmacun hem ucuz hem de sağlıklı

Bursa'da veganlar için üretilen etsiz lahmacun hem sağlıklı hem de ucuz olunca herkes tarafından rağbet görüyor.

Bursa'da veganlar için üretilen etsiz lahmacun hem sağlıklı hem de ucuz olunca herkes tarafından rağbet görüyor.

Fırın işletmecisi Serkan Erötcü, veganlar için mantar, mısır, patlıcan, ıspanak, pırasa ve zeytin kullanarak etsiz lahmacun yapıp ismini de vegancun, koydu. Et kullanılmadığı için fiyatı da uygun olan vegancun, sadece veganlar tarafından değil, her kesimden büyük rağbet gördü. Altıparkmak Caddesi üzerindeki pidecide yapılan vegancuna talep her gecen gün artıyor.

Veganlar için böyle bir pide ürettiklerini ifade eden Serkan Erötcü, "Sağlıklı ürün yaptık. Pandemi sürecinde insanların hem evde oluşları hem de sağlıklarına önem vermelerinden dolayı ürünlerimizi yenilemeye karar verdik. Lahmacun yiyen arkadaşlarımızdan sağlıklı lahmacun yapın isteği geldi. Biz de vegancun diye bir ürün yaptık. Et kullanmayarak mantar, mısır, patlıcan, ıspanak, pırasa ve zeytin kullanarak vegancunu ürettik. Bu ürün sağlıklı olduğu kadar etli lahmacuna göre fiyatı yüzde 15 daha uygun. Lezzeti güzel; fiyatı da uygun olunca herkes tarafından rağbet gördü. Vegancunu işyerimizde 12,5 liradan satıyoruz" dedi. - BURSA

Bu lahmacun hem ucuz hem de sağlıklı
Bu lahmacun hem ucuz hem de sağlıklı
Bu lahmacun hem ucuz hem de sağlıklı
Bu lahmacun hem ucuz hem de sağlıklı
Bu lahmacun hem ucuz hem de sağlıklı
Bu lahmacun hem ucuz hem de sağlıklı
Bu lahmacun hem ucuz hem de sağlıklı

YORUMLAR
500

Pırasa, Mantar, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bu lahmacun hem ucuz hem de sağlıklı - Son Dakika Ekonomi


Meteoroloji'den Doğu bölgeler için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak Meteoroloji'den Doğu bölgeler için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak         
09:54
Eski nişanlısı tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı Eski nişanlısı tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
09:48
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43
Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde! Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde!         
07:48
Son Dakika: Türkiye'de 12 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 145 kişi vefat etti, 77 bin 722 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 145 kişi vefat etti, 77 bin 722 yeni vaka tespit edildi         
20:28
TSK'ya yeni güç! HÜRJET için seri üretim kararı alındı TSK'ya yeni güç! HÜRJET için seri üretim kararı alındı         
19:43
Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü!         
19:07
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi         
15:39
Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları         
15:26
Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi         
15:16
Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi         
14:54
Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir         
14:12
Buse Varol'dan eşi Alişan'ın "Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" sözlerine destek Buse Varol'dan eşi Alişan'ın "Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" sözlerine destek         
13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi?         
13:14

Son Dakika Haberleri
09:51 Erdoğan ve İmamoğlu yarışırsa ne olur? Alt gelir grubu AK Parti'ye ne diyor?
09:31 Şansa bak! Definecinin toprağı tırnaklarıyla kazıyarak çıkardığı taşın içindeki altınlar bitmek bilmedi
09:30 Son Dakika! Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 28 ilde tefecilere yönelik "kene" operasyonu! 160 tefeciden 133'ü gözaltında
09:16 Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım
09:13 Dolar, Euro ve Sterlin tekrar yükselişe geçti! FED açıklaması sonrası düşüş yaşanmıştı
09:04 Zincir marketlere yasak geliyor! Sigara, telefon, züccaciye ve kırtasiye dahil birçok ürünü satamayacaklar
08:55 Zincir marketlerde ürün yasakları! Artık her aradığınızı bulamayacaksınız
08:51 Yer Tekirdağ! Yol kenarında ölüme terk edilen at, görenlerin içini acıttı
08:42 Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi
08:40 Özdağ: 60'a yakın AK Partili vekil "iktidarın ömrünü tamamladı, Erdoğan seçilemez" diyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 10:05:18. #1.13#
SON DAKİKA: Bu lahmacun hem ucuz hem de sağlıklı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement