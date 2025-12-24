Bu rakamı ilk kez dillendirdi: İslam Memiş'ten ''Yok artık'' dedirten altın tahmini - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Bu rakamı ilk kez dillendirdi: İslam Memiş'ten ''Yok artık'' dedirten altın tahmini

Haberin Videosunu İzleyin
24.12.2025 16:58  Güncelleme: 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bu rakamı ilk kez dillendirdi: İslam Memiş\'ten \'\'Yok artık\'\' dedirten altın tahmini
Haber Videosu

Altın fiyatları rekor seviyelere çıkarken, finans analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken bir uyarı geldi. Memiş, jeopolitik gerilimlerin artması ve sürpriz gelişmeler yaşanması halinde gram altında 10 bin TL üzerindeki seviyelerin sürpriz olmayabileceğini söyledi.

Altın piyasasında yükseliş ivmesi devam ediyor. 24 Aralık 2025 Çarşamba günü ons altın 4525 dolar seviyesine çıkarken, gram altın da 6235 TL ile yeni zirvesini gördü. Rekorların ardından yatırımcıların gündeminde "Altın bundan sonra ne olur?" sorusu öne çıktı.

İSLAM MEMİŞ: ÖNÜMÜZDEKİ 6 AY BOYUNCA...

Haber Global'de yer alan haberde "Önümüzdeki süreçte altını neler bekliyor?" sorusunu yanıtlayan finans analisti İslam Memiş, yılın ilk yarısına kadar yükselişlerin devamını beklediğini ifade etti. Memiş, ons altın tarafında 4800 - 4880 dolar seviyelerine işaret ederken, gram altında ilk hedefin 8 bin TL olduğunu söyledi.

"10 BİNLİ RAKAMLAR SÜRPRİZ OLMAZ"

Memiş, öngörülemeyen gelişmelerin yaşanması halinde daha yüksek seviyelerin gündeme gelebileceğini vurguladı. Jeopolitik gerilimlerin artması durumunda "5 haneli, hatta 10 binli rakamların sürpriz olmayacağını" belirtti.

2026'NIN İKİNCİ YARISI İÇİN FARKLI SENARYO

İslam Memiş, mevcut koşullar devam ettiği takdirde 2026'nın ortalarından itibaren yükselişin hız kesebileceğine dikkat çekti. Memiş, 2026 yılının ikinci yarısında ons altında "stabil hatta düşen trend" ihtimalinin güçlenebileceğini ifade ederek, bu dönemin farklı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İslam Memiş, Ekonomi, Güncel, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu rakamı ilk kez dillendirdi: İslam Memiş'ten ''Yok artık'' dedirten altın tahmini - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Samet Samet:
    Gına geldi şu soytarıdan 87 52 Yanıtla
  • Bakış Açısı Bakış Açısı:
    Devlet şu adama dur demeli artık. Bu tahmin değil halkı kışkırtmaktır. 70 27 Yanıtla
    Samet Samet:
    Halkın işi gücü yok saray soytarısını mı dinleyecek? 36 24
  • Oğuz Kuru Oğuz Kuru:
    Görünen köy kılavuz istemez Bu da sallıyor maç yorumcular gibi Ya Tutarsa 38 16 Yanıtla
  • Talat Tekelioğlu Talat Tekelioğlu:
    altınım olsa şunun mna koycam al sus diye 34 17 Yanıtla
  • Fatih4510 Fatih4510:
    Ne dengesizsin bu gün şap dediğine bir gün sonra şeker diyorsun. 30 7 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
19:33
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 04:52:18. #7.12#
SON DAKİKA: Bu rakamı ilk kez dillendirdi: İslam Memiş'ten ''Yok artık'' dedirten altın tahmini - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.